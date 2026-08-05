Companiile mari de tehnologie își asumă obligaţii de peste 1.000 miliarde dolari pentru centre de date AI

Microsoft, Meta (Facebook), Oracle, Amazon şi Alphabet (Google) şi-au asumat plăţi viitoare de aproximativ 1.090 miliarde dolari prin contracte de leasing care nu au intrat încă în vigoare, în principal pentru centre de date destinate inteligenţei artificiale, ceea ce evidenţiază amploarea investiţiilor deja angajate în infrastructura AI, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Valoarea acestor angajamente este de aproape patru ori mai mare decât cele aproximativ 285 miliarde dolari reprezentând obligaţii de leasing deja înregistrate în bilanţurile companiilor. Diferenţa este explicată de regulile contabile, deoarece aceste contracte sunt recunoscute ca datorii abia după ce facilităţile devin operaţionale.

Dacă cererea pentru servicii AI va continua să crească, noile centre de date vor susţine următoarea etapă de dezvoltare a serviciilor cloud. În schimb, o încetinire a pieţei ar putea lăsa companiile cu costuri ridicate pentru capacităţi dificil de valorificat.

Oracle este compania cu cea mai mare expunere, având angajamente de leasing neîncepute de 260 miliarde dolari, de aproape şapte ori peste obligaţiile deja recunoscute în bilanţ. Contractele, destinate centrelor de date, vor intra în vigoare în perioada 2027–2029 şi au o durată cuprinsă între 15 şi 19 ani.

Microsoft are cea mai mare conductă de proiecte, cu angajamente de 329,1 miliarde dolari, în timp ce Meta a raportat obligaţii de aproape 279 miliarde dolari şi a semnat ulterior, în iulie, noi contracte de leasing pentru centre de date în valoare de 68 miliarde dolari. Astfel, angajamentele totale cunoscute ale celor cinci companii ajung la aproximativ 1.160 miliarde dolari.

Alphabet a raportat angajamente de 85,2 miliarde de dolari, iar Amazon de 137,2 miliarde de dolari, însă în cazul acesteia din urmă cifra include şi depozite, birouri, aeronave şi vehicule, nu doar centre de date.