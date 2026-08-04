Românii au lăsat bacșișuri de 1,16 miliarde EUR la restaurant în 2025. Afacerile HoReCa au crescut, dar profitabilitatea a scăzut

Românii au lăsat în 2025 bacșișuri estimate la aproximativ 1,16 miliarde EUR la restaurant, potrivit calculelor prezentate de Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România - HORA. În același an, cifra de afaceri a industriei HoReCa a crescut cu 12%, până la 58,44 miliarde de lei, echivalentul a circa 11,6 miliarde EUR, însă profitul net declarat de companii a scăzut.

Valoarea bacșișurilor rezultă din contribuția de 584 de milioane de lei, aproximativ 116 milioane EUR, atribuită de HORA impozitării bacșișului.

Raportată la cota de impozitare de 10%, suma corespunde unor bacșișuri fiscalizate estimate la aproximativ 5,84 miliarde de lei, echivalentul a circa 1,16 miliarde EUR.

Calculul este unul estimativ. În prezentarea realizată de economistul Iancu Guda, impozitarea bacșișului este evaluată separat la aproximativ 0,6 miliarde de lei, fără să fie prezentată în detaliu metodologia de calcul a bazei totale.

Afaceri de 11,6 miliarde EUR în industria HoReCa

Industria HoReCa din România a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri totală de 58,44 miliarde de lei, aproximativ 11,6 miliarde EUR, în creștere cu 12% față de anul anterior.

În 2024, companiile din sector raportaseră venituri totale de 52,17 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 10,35 miliarde EUR.

Creșterea veniturilor din HoReCa a fost mai mare decât avansul de 8% înregistrat de ansamblul companiilor din România și decât rata medie a inflației, de 7,3%.

Datele au fost prezentate în cadrul Conferinței Barometrul Ospitalității, eveniment organizat de HORA.

Analiza economico-financiară a fost realizată de economistul Iancu Guda, pe baza situațiilor financiare publice ale companiilor din HoReCa și a datelor Băncii Naționale a României privind cheltuielile pentru turism.

Profitul net declarat a scăzut cu 125 milioane EUR

Deși veniturile industriei au crescut, profitul net declarat de companiile HoReCa s-a redus de la 4,17 miliarde de lei în 2024, circa 827 milioane EUR, la 3,54 miliarde de lei în 2025, aproximativ 702 milioane EUR.

Scăderea a fost de circa 630 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 125 milioane EUR.

Ca pondere în cifra de afaceri, profitul net declarat a coborât de la 8% la 6%, cel mai redus nivel de după pandemie.

Doar în anul 2020, primul an al pandemiei, profitabilitatea sectorului fusese mai mică, de aproximativ 4%. În 2022, marja profitului net ajunsese la un maxim de 16%.

Restaurantele și hotelurile au înregistrat în 2025 o profitabilitate de aproximativ 6%, în timp ce în cazul barurilor aceasta a coborât la numai 4%.

Scăderea profitului a fost mai accentuată în cazul companiilor mici și mijlocii, cu venituri sub 500.000 EUR, pe fondul modificării regimului de taxare aplicabil microîntreprinderilor, potrivit analizei.

„Creșterea cifrei de afaceri nu înseamnă automat că industria este mai sănătoasă. Datele arată că operatorii HoReCa au încasări mai mari, dar rămân cu un profit mai mic, într-o perioadă în care costurile și presiunea asupra companiilor continuă să crească”, a declarat Radu Savopol, președintele HORA.

Potrivit acestuia, industria ospitalității are nevoie de predictibilitate, de măsuri adaptate realității economice și de un dialog constant cu autoritățile, pentru a-și proteja investițiile și locurile de muncă.

Aproape 195.000 de angajați lucrează în HoReCa

Numărul angajaților din industria ospitalității a crescut cu aproximativ 5%, de la 185.088 de persoane în 2024 la 194.536 de persoane în 2025.

Creșterea a fost de 9.448 de angajați, dintre care 7.510 au fost raportați în activitățile de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

Aproximativ 123.000 de persoane lucrează în restaurante și baruri, care concentrează aproape două treimi din totalul locurilor de muncă din sector.

Potrivit analizei, impactul total al HoReCa în Produsul Intern Brut a crescut de la 5,9% în 2024 la 6,2% în 2025.

Acesta este format dintr-un impact direct estimat la 4,2% din PIB, la care se adaugă 1,6% prin salariile angajaților și 0,4% prin achizițiile realizate de la furnizori.

Restaurantele și barurile au avut afaceri de 6,35 miliarde EUR

Restaurantele și barurile au generat împreună în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 32 miliarde de lei, echivalentul a circa 6,35 miliarde EUR.

Veniturile au crescut cu 7% față de anul anterior, o evoluție apropiată de rata medie a inflației.

Cele mai mari creșteri ale cifrei de afaceri au fost raportate de activitățile de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

Veniturile acestora au crescut cu 184%, respectiv cu aproximativ 2,27 miliarde de lei, echivalentul a circa 450 milioane EUR.

Agențiile de turism au înregistrat o creștere de 47%, corespunzătoare unui avans de aproximativ 1,05 miliarde de lei sau 208 milioane EUR.

De ce scade profitabilitatea companiilor HoReCa

Potrivit economistului Iancu Guda, problemele industriei nu sunt generate numai de nivelul cererii.

Printre factorii care pun presiune asupra lichidității și profitabilității companiilor se numără eficiența operațională, extinderea serviciilor, inovarea produselor, segmentarea clienților, raportul dintre calitate și preț, structura de finanțare și gestionarea costurilor în creștere.

Firmele sunt afectate și de capacitatea limitată de a transfera integral costurile mai mari în prețurile finale, din cauza puterii reduse de cumpărare a consumatorilor.

„Eficiența operațională, extinderea serviciilor, inovarea produselor, segmentarea clienților și adresabilitatea serviciilor, raportul calitate/preț, structura de finanțare, gestiunea costurilor în creștere și capacitatea de transfer parțial către prețul final din cauza puterii limitate de cumpărare a consumatorilor sunt factori importanți care generează presiuni suplimentare asupra lichidității și profitabilității companiilor”, a declarat Iancu Guda.

Românii au cheltuit 9,5 miliarde EUR în străinătate

Dezechilibrul dintre sumele cheltuite de români pentru turism în străinătate și cheltuielile făcute de turiștii străini în România s-a accentuat în 2025.

Românii au cheltuit aproximativ 9,5 miliarde EUR pentru turism în afara țării, cu 617 milioane EUR mai mult decât în 2024.

În același timp, cheltuielile turiștilor străini în România au scăzut de la aproximativ 5,2 miliarde EUR la 5 miliarde EUR.

Diferența dintre cele două fluxuri a ajuns astfel la aproximativ 4,5 miliarde EUR.

Analiza arată că tendința a continuat și în 2026. În primele cinci luni ale anului, creșterea cheltuielilor românilor pentru turism în străinătate față de perioada similară din 2025 ajunsese deja la 599 milioane EUR.

HoReCa a generat taxe și contribuții de 2,42 miliarde EUR

Activitatea companiilor din HoReCa a generat în 2025 taxe, impozite și contribuții estimate la 12,2 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 2,42 miliarde EUR.

Raportată la cifra de afaceri totală a industriei, suma înseamnă că pentru fiecare 100 de lei încasați în HoReCa sunt generate aproximativ 21 de lei pentru bugetul public.

Contribuția fiscală estimată este formată din:

5,68 miliarde de lei, circa 1,13 miliarde EUR – taxe și contribuții aferente salariilor;

4,94 miliarde de lei, aproximativ 980 milioane EUR – TVA;

993 milioane de lei, circa 197 milioane EUR – impozitarea profitului;

584 milioane de lei, aproximativ 116 milioane EUR – impozitarea bacșișului.

Chiar dacă industria beneficiază de o cotă de TVA de 11%, contribuția sa fiscală raportată la cifra de afaceri este similară mediei înregistrate de ansamblul companiilor din România.

Impactul fiscal este însă concentrat în câteva zone ale țării. Primele cinci județe generează aproximativ 55% din contribuția fiscală totală a industriei, iar primele zece județe, circa 70%.

Produsele locale pot amplifica impactul economic al restaurantelor

În cadrul conferinței a fost prezentată și analiza realizată prin proiectul „Țara Lui Mai Bine”, dezvoltat de HORA și Edenred România.

Proiectul urmărește să conecteze producătorii locali cu restaurantele din România.

Potrivit calculelor prezentate, în cazul unei consumații de 111 lei, corespunzătoare unei valori de 100 de lei fără TVA, impactul fiscal direct și indirect poate ajunge la aproximativ 34,3 lei, dacă materiile prime utilizate de restaurant provin integral de la producători locali.

Calculul include TVA-ul net plătit de restaurant, taxele și contribuțiile aferente angajaților, efectul fiscal generat de consumul acestora, activitatea producătorilor locali și a celorlalți furnizori, precum și impozitarea profitului și a dividendelor.

Plățile cu cardul de masă în restaurante au crescut în 2025 cu 20% față de anul anterior, potrivit datelor Edenred România.

„Românii alocă aproximativ 35% din bugetul lunar pentru hrană, iar masa de prânz reprezintă un moment important al zilei. Astfel, în 2025, observăm o tendință crescută a interesului angajaților către mesele preparate din produse locale”, a declarat Silviu Ciocianu, Strategy & Partners Director în cadrul Edenred România.

Prețuri mai mari și trafic în scădere în 2026

Presiunile asupra restaurantelor și celorlalte afaceri HoReCa au continuat și în 2026.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică citate în cadrul conferinței, în luna iunie 2026 prețurile din restaurante, cafenele și cantine erau cu peste 11% mai mari decât în aceeași perioadă a anului anterior.

Estimările industriei indică, în același timp, o scădere de aproximativ 15% a traficului de clienți la nivel național.

Datele Mastercard arată că o parte dintre consumatori au renunțat sau au amânat achizițiile cu valoare mare, precum vacanțele costisitoare, electronicele și electrocasnicele, orientându-se către cumpărături cu valoare mică sau medie, inclusiv ieșirile la restaurant.

Consumatorii sunt însă mai atenți la cheltuieli, fără să își reducă așteptările privind calitatea serviciilor și ușurința plății.

Pentru firmele mici și mijlocii, soluții precum Tap on Phone permit transformarea unui telefon compatibil într-un dispozitiv pentru acceptarea plăților contactless.