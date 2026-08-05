Patronii membri Concordia s-au plâns premierului Bolojan de „costul muncii” în România: „Salariile reale au crescut cu 100% în ultimii zece ani, în timp ce productivitatea a crescut doar cu 35%”

Reprezentanții confederației patronale Concordia, prezidate de omul de afaceri Dan Șucu, s-au întâlnit cu premierul interimar Ilie Bolojan și i-au propus să construiască, împreună cu Guvernul și Parlamentul, o „agendă pro-competitivitate pentru România”.

„Competitivitatea este afectată de trei costuri majore: costul muncii, unde salariile reale au crescut cu 100% în ultimii zece ani, în timp ce productivitatea a crescut doar cu 35%, costul energiei, astăzi unul dintre cele mai mari din UE, prea ridicat pentru industrie și pentru servicii, reducerea costului și creșterea accesului la capital, greu accesibil pentru investiții” - au transmis reprezentanții Concordia, conform unui comunicat.

Delegație Confederația Patronală Concordia la întâlnirea cu premierul interimar Ilie Bolojan a fost compusă din:

Simona Constantinescu, Vicepreședinte Confederația Patronală Concordia

Ondrej Safar, Vicepreședinte, Confederația Patronală Concordia

Dragoș Petrescu, Vicepreședinte Confederația Patronală Concordia

Paul Aparaschivei, Director Executiv, Confederația Patronală Concordia

Daniel Apostol, Director Executiv, Federația Patronală a Energiei

Nadina Nedelea, Director Executiv, Asociația Producătorilor de Mobilă din România

Patronatele Concordia susțin că reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești. Confederația spune că reunește peste 4.200 de firme membre, cu capital românesc și străin, care au o contribuție de 30% din PIB și aproape jumătate de milion de angajați.

Redăm comunicatul Concordia:

Confederația Patronală Concordia s-a întâlnit cu premierul interimar Ilie Bolojan: Este nevoie de un plan de țară pe energie și o agendă pro-competitivitate

„Confederația Patronală Concordia s-a întâlnit, miercuri, 5 august, cu premierul interimar Ilie Bolojan, într-o nouă rundă de consultări privind starea economiei românești. Discuția a avut loc pe fondul unei crize politice prelungite și al unei crize energetice acute, generate de volatilitatea piețelor și de provocările hidrologice ale ultimei perioade, într-un context în care România se află, potrivit ultimelor evaluări ale agențiilor de rating, la limita calificativului investment grade.

Delegația Concordia a atras din nou atenția asupra lipsei de predictibilitate care se menține în România și a subliniat că prelungirea blocajelor politice și a incertitudinii legislative riscă să afecteze accesul la finanțare și să scumpească în continuare costurile de finanțare ale statului și ale companiilor.

Depășirea crizei energetice se poate face doar prin soluții coerente, nu prin decizii de moment

Un capitol central al discuției a fost dedicat energiei. Concordia a solicitat Guvernului un plan de țară pe termen mediu și lung, construit împreună cu sectoarele relevante din economie, astfel încât viitoare episoade de secetă sau volatilitate a piețelor să nu mai găsească România nepregătită, pentru că ele în mod inevitabil se vor repeta.

„În actualul context energetic, marcat de volatilitatea piețelor și de provocările hidrologice, este esențial ca deciziile de politică publică să fie fundamentate pe criterii economice și pe interesul strategic pe termen lung. Stabilitatea și competitivitatea sistemului energetic nu pot fi obținute prin schimbări de direcție dictate de conjunctură, ci prin continuarea coerentă a investițiilor care modernizează infrastructura și valorifică progresul tehnologic”, au transmis reprezentanții Concordia.

Patronatul a cerut ca, alături de producție, prioritare să fie investițiile în rețele, dezvoltarea capacităților de stocare și implementarea unor soluții inteligente de management al sistemului energetic, singurele care pot asigura integrarea eficientă a energiei produse și prețuri mai competitive pentru consumatori. Concordia a avertizat asupra riscului ca măsuri adoptate sub presiunea momentului să întârzie modernizarea sistemului sau să genereze costuri suplimentare pe termen lung.

Concordia a salutat faptul că, în cadrul întâlnirii, premierul interimar Ilie Bolojan a confirmat că actualele provocări din energie pot fi depășite printr-o abordare integrată, bazată pe investiții în capacități de producție și stocare, modernizarea rețelelor și soluții inteligente de gestionare a consumului. Însă, „provocările hidrologice apar cu regularitate. Deciziile de politică publică trebuie să genereze soluții sistemice, care să adreseze astfel de situații și să minimizeze impactul unor evenimente similare pe viitor. Nu mai putem gestiona seceta sau volatilitatea hidrologică drept excepții. Trebuie să devină ipoteză de lucru în orice strategie energetică pe termen mediu și lung”, susține Concordia.

Consolidare fiscală, pentru a ține România departe de riscul de „junk”

Concordia a reiterat necesitatea menținerii direcției actuale privind consolidarea fiscală și a transmiterii unor semnale clare de disciplină bugetară către piețele financiare și agențiile de rating, ca o condiție esențială pentru menținerea României în afara riscului de retrogradare sub pragul investment grade.

O agendă pro-competitivitate pe trei direcții, până la finalul anului:

În contextul în care România a coborât 12 poziții într-un clasament global al competitivității, până pe locul 61 din 70 de economii, Concordia a propus construirea, împreună cu Guvernul și Parlamentul României, a unei agende pro-competitivitate pentru România, structurată pe trei direcții care, astăzi, reprezintă principalele obstacole pentru competitivitatea companiilor românești: salarizare conectată la productivitatea muncii, nevoia reducerii costului energiei și a deschiderii accesului la capital pentru companiile din România.

“Competitivitatea este afectată de trei costuri majore: costul muncii, unde salariile reale au crescut cu 100% în ultimii zece ani, în timp ce productivitatea a crescut doar cu 35%, costul energiei, astăzi unul dintre cele mai mari din UE, prea ridicat pentru industrie și pentru servicii, reducerea costului și creșterea accesului la capital, greu accesibil pentru investiții”.

Concordia și-a exprimat disponibilitatea ca, în a doua jumătate a anului, să consolideze și să construiască, alături de toți factorii interesați din mediul decizional, această agendă”.