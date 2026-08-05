Transportatorii cer „motorină profesională”: Diferența față de Ungaria ajunge la aproape 10.000 EUR pe an pentru un camion

Transportatorii rutieri români cer Parlamentului introducerea unui mecanism permanent de reducere a accizei la motorină, majorarea indemnizației neimpozabile pentru șoferii care efectuează curse internaționale și mai multă transparență pe piața asigurărilor RCA. Organizațiile susțin că un camion alimentat în România ar avea costuri cu motorina cu aproape 10.000 EUR pe an mai mari decât unul alimentat în Ungaria.

Patronatul Industriei de Transport și Logistică ASTRA, susținut de Asociația Operatorilor de Transport Rutier APULUM și de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF, a transmis Parlamentului și Președintelui României un pachet de 13 solicitări pentru creșterea competitivității transportului rutier românesc.

Organizațiile de transport semnatare afirmă că reprezintă operatori care dețin peste 10.000 de vehicule grele, în timp ce companiile reunite în CONAF au peste 250.000 de angajați.

Demersul vine după promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial, la 4 august 2026, a Legii nr. 162/2026 privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Legea prevede, printre altele, reducerea temporară a accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial și limitarea unor exporturi.

Noua lege intră în vigoare la 7 august, însă reducerea accizei nu se aplică automat odată cu publicarea actului normativ. Prima diminuare ar putea avea loc începând cu 16 august, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în lege.

Transportatorii: Legea rezolvă criza imediată, dar nu și problema de la 1 ianuarie 2027

Reprezentanții industriei spun că intervenția statului este necesară, dar temporară. Situația de criză instituită prin lege expiră la 31 octombrie 2026, cu posibilitatea prelungirii de către Guvern, în timp ce schema actuală de compensare parțială a accizei pentru transportatori expiră la 31 decembrie 2026.

Schema le permite transportatorilor eligibili să recupereze 0,85 lei pentru fiecare litru de motorină cumpărat în România.

Potrivit ASTRA, în prezent nu există un act normativ care să asigure continuarea măsurii după 1 ianuarie 2027.

„Legea reduce acciza generală la motorină. Nu instituie motorina profesională. Sunt lucruri diferite. Un transportator belgian, francez, italian sau spaniol are un mecanism permanent, scris în lege, care nu depinde de nicio criză și de niciun prag. Noi avem o hotărâre de guvern cu termen și o lege de criză valabilă până în octombrie”, afirmă Denisa-Daniela Oltean, președinta Patronatului ASTRA.

Motorina profesională presupune aplicarea unui nivel redus și permanent al accizei pentru operatorii de transport eligibili, în limitele permise de legislația europeană.

Aproape 10.000 EUR în plus față de Ungaria, pentru un camion

Organizațiile citează datele Buletinului Petrolier Săptămânal al Comisiei Europene din 27 iulie 2026, potrivit cărora motorina costa în România 1,995 EUR pe litru, față de:

1,679 EUR în Bulgaria;

1,721 EUR în Ungaria;

1,815 EUR în Cehia;

1,818 EUR în Polonia.

Raportată la un consum anual de 36.000 de litri, diferența ar ajunge la 11.376 EUR față de Bulgaria și la 9.864 EUR față de Ungaria, pentru fiecare camion.

Transportatorii precizează însă că această diferență nu este suportată întotdeauna de operatori, deoarece numeroase camioane sunt alimentate în statele vecine. În acest caz, pierderea se mută la bugetul României, care nu mai încasează acciza aferentă combustibilului.

Conform calculelor prezentate de ASTRA, un camion care cumpără în afara țării cei 36.000 de litri consumați anual ar genera pentru bugetul României o pierdere de aproximativ 100.954 lei numai din acciză.

La 1.000 de camioane, suma ar depăși 101 milioane de lei pe an.

„Schema de compensare costă 650 de milioane de lei pe an. Aceasta este echivalentul accizei generate de aproximativ 6.400 de camioane care aleg să alimenteze în România”, susțin organizațiile.

Potrivit comunicatului, România are peste 47.000 de operatori de transport de marfă și un parc licențiat de peste 220.000 de vehicule, dar numai aproximativ 6.200 de operatori beneficiază de schema actuală de compensare.

Indemnizație neimpozabilă de 120 EUR pe zi pentru șoferi

O altă solicitare importantă este creșterea plafonului neimpozabil al indemnizației zilnice pentru șoferii care efectuează transport internațional, de la maximum 87,5 EUR la 120 EUR pe zi.

În prezent, nivelul maxim rezultă din aplicarea unui multiplicator de 2,5 la indemnizația de referință de 35 EUR pe zi stabilită pentru personalul instituțiilor publice.

Transportatorii susțin că aceeași regulă fiscală este aplicată atât unui angajat care pleacă pentru câteva zile la o conferință, cât și unui șofer care petrece 20-25 de zile lunar pe drum, în mai multe state europene.

Organizațiile mai cer:

indexarea anuală automată a indemnizației;

majorarea plafonului lunar de la trei la patru salarii de bază;

o alocație forfetară de cazare de 265 lei pe noapte pentru șoferii din transportul intern, fără documente justificative;

eliminarea reîncadrării retroactive de către ANAF a indemnizațiilor ca venituri salariale atunci când există doar vicii de formă în documente.

Transportatorii reclamă creșteri de aproximativ 70% ale ofertelor RCA

O parte distinctă a solicitărilor vizează piața asigurărilor pentru vehiculele grele.

ASTRA susține că pentru un camion nou, încadrat în clasa bonus-malus B0, cele mai ieftine oferte disponibile pe piața liberă ar fi crescut de la aproximativ 9.700 lei la peste 16.500 lei pe an, respectiv cu circa 70%.

În același timp, datele ASF citate de organizație arată o creștere de 3,5% a severității daunelor și de 1,1% a frecvenței acestora pentru vehiculele de transport de marfă deținute de persoane juridice.

ASF a precizat, la publicarea raportului din mai 2026, că tarifele de referință sunt repere statistice, nu prețuri obligatorii sau efectiv practicate de societățile de asigurare.

Transportatorii cer ASF să publice prețurile efectiv tranzacționate și date separate privind frecvența și valoarea daunelor pentru camioane, în funcție de masa vehiculelor.

„Propriul raport al Autorității de Supraveghere Financiară arată că, pentru camioanele firmelor de transport, dauna medie a crescut cu 3,5% și frecvența cu 1,1% — adică riscul real a crescut cu aproximativ 4,6%. Cea mai ieftină ofertă de pe piața liberă pentru un camion nou, fără nicio daună, a crescut cu aproape 70%. De cincisprezece ori mai mult decât riscul”, afirmă președinta ASTRA.

Cele 13 măsuri cerute de transportatori

Pachetul transmis autorităților include:

Introducerea prin lege a motorinei profesionale permanente, până la 30 noiembrie 2026. Eliminarea plafonului bugetar al schemei. Decontarea accizei în maximum 15 zile. Preluarea automată a cantităților de motorină din e-Factura și simplificarea documentației. Un tarif TollRo redus, testare tehnică și șase luni fără amenzi, în care să fie aplicate numai avertismente. Introducerea unei clauze obligatorii de indexare a combustibilului în contractele de transport. Majorarea indemnizației externe neimpozabile la 120 EUR pe zi. Creșterea plafonului lunar de la trei la patru salarii de bază. Alocație de cazare de 265 lei pe noapte pentru transportul intern. Unificarea regimurilor fiscale aplicabile lucrătorilor mobili. Clarificări ANAF privind reîncadrarea indemnizațiilor. Publicarea prețurilor RCA efectiv plătite pentru vehiculele grele. Analizarea de către Consiliul Concurenței a prețului net al motorinei și a discounturilor oferite flotelor.

Organizațiile susțin că trei dintre cele 13 măsuri nu ar implica cheltuieli suplimentare pentru buget.

Transportatorii au trimis solicitări oficiale Consiliului Concurenței, Autorității de Supraveghere Financiară și Ministerului Finanțelor și au anunțat că vor publica răspunsurile primite după expirarea termenului legal, la 18 august 2026.