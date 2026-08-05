Cine răspunde pentru igiena comenzilor aduse de curieri. Patronat: Nu muncitorii străini, ci firmele și platformele 

Responsabilitatea pentru condițiile de igienă în care sunt transportate comenzile revine angajatorilor și companiilor care organizează serviciile de livrare, nu muncitorilor străini angajați drept curieri, susține Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România (PIFM).

Poziția patronatului vine în contextul apariției în spațiul public a unor informații și acuzații privind condițiile în care sunt transportate comenzile livrate la domiciliu.

PIFM susține că vina pentru eventualele probleme de igienă nu ar trebui transferată automat asupra lucrătorilor străini aflați la baza lanțului de livrare.

Peste 10.600 de lucrători străini au permise de muncă pentru ocupațiile de livrator și curier

Peste 10.600 de cetățeni străini dețin, în anul 2026, permise de muncă pentru ocupațiile de livrator sau curier în România, potrivit datelor Inspecției Muncii citate de patronat.

Livrările și curieratul se numără printre domeniile în care angajatorii români apelează frecvent la personal recrutat din afara Uniunii Europene, pe fondul deficitului de forță de muncă.

Numărul curierilor străini ar fi crescut constant în ultimii ani, odată cu dezvoltarea platformelor de livrare și cu dificultățile întâmpinate de firme în recrutarea personalului local.

PIFM: Regulile și echipamentele sunt stabilite de companii

Patronatul arată că angajatorii trebuie să stabilească procedurile de transport, să asigure echipamentele necesare și să verifice respectarea regulilor de igienă.

„Angajatorii trebuie să își asume răspunderea pentru condițiile de muncă pe care le impun angajaților lor. Regulile de igienă, echipamentele de lucru și procedurile de transport al comenzilor sunt stabilite și furnizate de companii, nu de muncitori”, a declarat Romulus Badea, președintele PIFM.

Potrivit acestuia, lucrătorii străini sunt acuzați în mod nedrept atunci când apar probleme, deși ei trebuie să respecte regulile stabilite de firmele pentru care lucrează.

„Este nedrept ca, ori de câte ori apare o problemă, vina să fie plasată automat asupra lucrătorilor străini sau a agențiilor de recrutare, când, în realitate, aceștia sunt simpli angajați care respectă regulile stabilite de angajatorii lor”, a mai spus reprezentantul patronatului.

Cine răspunde în cazul unei nereguli

PIFM compară situația livratorilor cu responsabilitățile existente în restaurante sau în construcții.

Dacă, în urma unui control desfășurat în bucătăria unui restaurant, sunt descoperite probleme de igienă, răspunderea trebuie căutată la nivelul conducerii și al angajatorului, care are obligația să introducă proceduri și să asigure materialele necesare, susține patronatul.

„Dacă într-un control efectuat în bucătăria unui restaurant se constată nereguli de igienă, răspunderea este a bucătarului-șef sau a angajatorului, care nu a impus proceduri clare și nu a asigurat materialele necesare menținerii unor condiții impecabile”, a declarat Romulus Badea.

Acesta susține că aceeași regulă se aplică și în construcții, unde angajatorii răspund de instruirea personalului și de repartizarea sarcinilor.

„Aceeași logică trebuie aplicată și în cazul muncitorilor străini care activează ca livratori. Ei sunt angajați ai unor companii de livrare sau ai unor platforme și respectă regulile impuse de acestea”, a mai precizat președintele PIFM.

Obligațiile firmelor și platformelor de livrare

Patronatul susține că angajatorii și companiile beneficiare ale serviciilor de livrare trebuie să stabilească și să monitorizeze proceduri clare privind:

curățarea și igienizarea echipamentelor de transport;

utilizarea genților și recipientelor pentru livrare;

manipularea comenzilor;

instruirea curierilor;

verificarea respectării normelor de igienă și siguranță.

PIFM avertizează că generalizarea unor cazuri individuale și asocierea problemelor de igienă cu originea muncitorilor riscă să deturneze atenția de la modul în care companiile organizează activitatea de livrare.

„Generalizările nefondate cu privire la standardele de igienă ale muncitorilor străini nu fac decât să deturneze atenția de la responsabilitatea reală a angajatorilor și a platformelor de livrare”, arată patronatul.

Potrivit organizației, firmele au obligația de a introduce, monitoriza și respecta proceduri clare privind siguranța comenzilor, de la preluarea produselor până la predarea acestora către client.

PIFM anunță că va continua discuțiile cu autoritățile și mediul de afaceri pentru clarificarea responsabilităților companiilor de recrutare, ale angajatorilor, platformelor și lucrătorilor implicați în procesul de livrare.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă reprezintă companii și agenții implicate în recrutarea și angajarea legală în România a lucrătorilor din afara Uniunii Europene.