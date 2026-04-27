Platforma Vinted, prin care lumea vinde și cumpră haine SH, a fost evaluată la 8 miliarde EUR. Mega fondul BlackRock, printre noii investitori

Platforma online europeană Vinted, care funcționează inclusiv în România ca marketplace prin care oamenii vând și cumpără haine și alte produse second hand (SH), a ajuns să valoreze 8 miliarde de EUR, conform unei estimări realizate în urma unei operațiuni de vînzare de acțiuni.

„Unicornul” lithuanian a anunțat, luni, că a finalizat o operațiune de vânzare secundară de acțiuni în valoare totală de 880 de milioane de euro către mai mulți investitori, în frunte cu fondurile de investiții EQT, Schroders Capital și Teachers’ Venture Growth (TVG), platforma de investiții venture în stadii avansate a Ontario Teachers’ Pension Plan.

Tranzacția a fost realizată la o evaluare a capitalului propriu al Vinted de 8 miliarde de euro în total, a precizat compania de vânzări online C2C ( de la consumator la consumator). Marketplace-ul SH și-a crescut astfel semnificativ valoarea, față de evaluarea de 5 miliarde EUR la care a fost estimat în anul 2024, când a obșinut o finanțare de 340 de milioane EUR.

Operațiunea de vânzare secundară de acțiuni recompensează angajații pentru contribuția lor și oferă lichiditate investitorilor instituționali timpurii.

Toți investitorii majori rămân semnificativ implicați în Vinted. De asemenea, aceasta consolidează și diversifică baza de investitori a companiei, prin includerea unor investitori instituționali pe termen lung, capabili să investească atât pe piețe private, cât și publice.

TVG și Schroders Capital se alătură Vinted ca noi acționari, Schroders Capital fiind anterior investitor indirect încă din 2018.

Mai multe instituții financiare de profil înalt participă, de asemenea, la tranzacție. Printre noii investitori se numără fonduri și conturi administrate de BlackRock, Lombard Odier Investment Managers și Pinegrove Opportunity Partners. Baillie Gifford este unul dintre investitorii existenți care au ales să își majoreze participațiile.

Thomas Plantenga, CEO al Vinted Group, a declarat:

„Această tranzacție și evaluare reflectă progresul pe care l-am făcut în construirea Vinted așa cum este astăzi — un marketplace dovedit, integrat într-un ecosistem de infrastructură de livrare și plăți integrat vertical, conceput pentru a face produsele second-hand fiabile, ușor de utilizat și accesibile la scară largă. Această tranzacție recunoaște valoarea pe care am creat-o și oferă angajaților oportunitatea de a participa la aceasta. De asemenea, oferă lichiditate investitorilor de lungă durată, continuând abordarea pe care am adoptat-o în fiecare rundă de finanțare din 2015 încoace.

Comerțul online de produse second-hand crește mai rapid decât e-commerce-ul general. Am construit fundamente solide în Vinted Marketplace, Vinted Go și Vinted Pay, astfel încât suntem bine poziționați pentru a capta și a accelera această creștere. Oportunitatea noastră rămâne una semnificativă: orientarea consumului global către produse second-hand, în paralel cu construirea unei afaceri de talie mondială”.

Oamenii au făcut vânzări de 10,8 miliarde EUR pe Vinted, în anul 2025

Grupul Vinted, compania-mamă a platformei de comerț cu haine și electronice SH, Vinted, ce operează și în România, a spus recent că a intermediat tranzacții între utilizatori de 10,8 miliarde EUR în anul 2025.

Astfel, suma vânzărilor între membrii Vinted a crescut cu 47% față de suma din 2024, de 7,3 miliarde EUR.

Compania spune și că a generat venituri de 1,1 miliarde EUR (o creștere de 38%, de la 813 milioane EUR în 2024) și a înregistrat un profit net de 62 milioane EUR (o scădere de 19% față de 2024, când a avut profit de 77 milioane EUR).

Vinted a fost înființat în anul 2008, la Vilnius, de antreprenorii lituanieni Milda Mitkute și Justas Janauskas. Celor doi le-a venit această idee de afacere în momentul în care Milda se muta și a vrut să-și golească garderoba.

În anul 2019, compania a atins statutul de „unicorn” fiind evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari, după o rundă de investiții de 128 milioane EUR.

În 2021, firma a ajuns la valoarea de 3,5 miliarde EUR înainte de bani. De atunci, Vinted și-a crescut valoarea brută a mărfurilor de peste 3,5 ori și a trecut pe profit, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

„Unicornul” baltic are peste 2.000 de angajați, majoritatea în țara de origine, Lituania.

Marketplace-ul cu haine pre-purtate a intrat oficial pe piața din România începând cu anul 2023.