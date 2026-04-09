Lumea a făcut vânzări de peste 10 miliarde EUR pe platforma de comerț SH Vinted, în 2025

Grupul Vinted, compania-mamă a platformei de comerț cu haine și electronice SH, Vinted, ce operează și în România, a spus că a intermediat tranzacții între utilizatori de 10,8 miliarde EUR în anul 2025.

Astfel, suma vânzărilor între membrii Vinted a crescut cu 47% față de suma din 2024, de 7,3 miliarde EUR.

Compania spune și că a generat venituri de 1,1 miliarde EUR (o creștere de 38%, de la 813 milioane EUR în 2024) și a înregistrat un profit net de 62 milioane EUR (o scădere de 19% față de 2024, când a avut profit de 77 milioane EUR).

„În 2025 Grupul a continuat să își extindă modelul dovedit de piață într-un ecosistem de infrastructură de transport și plăți integrată vertical. În 2025, ritmul investițiilor a crescut, în timp ce Vinted a menținut o concentrare neobosită pe eficiența costurilor și o abordare disciplinată a extinderii”, a scris firma de origine lituaniană.

Vinted a fost înființat în anul 2008, la Vilnius, de antreprenorii lituanieni Milda Mitkute și Justas Janauskas. Celor doi le-a venit această idee de afacere în momentul în care Milda se muta și a vrut să-și golească garderoba.

În anul 2019, compania a atins statutul de „unicorn” fiind evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari, după o rundă de investiții de 128 milioane EUR.

În 2021, firma a ajuns la valoarea de 3,5 miliarde EUR înainte de bani. De atunci, Vinted și-a crescut valoarea brută a mărfurilor de peste 3,5 ori și a trecut pe profit, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

„Unicornul” baltic are peste 2.000 de angajați, majoritatea în țara de origine, Lituania.

Marketplace-ul cu haine pre-purtate a intrat oficial pe piața din România începând cu anul 2023.