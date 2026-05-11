Platforma OnlyFans valorează puțin peste 3 miliarde dolari, în urma unei investiții

OnlyFans, platforma londoneză folosită și în România, cunoscută mai ales pentru servicii de videochat pentru adulți, va vinde o participație sub 20% către fondul de investiții Architect Capital, la o valoare de 3,15 miliarde dolari, potrivit Reuters.

Fondul de investiții american cumpără 16% pentru 535 milioane dolari, susțin surse citate de WSJ. Reuters scria în ianuarie 2026 că Architect ar fi fost în discuții să ia o participație de 60% în platforma de conținut generat de utilizatori (UGC).

Informația vine la două luni de la moartea deținătorului Leonid Radvinsky (43 ani) din cauza cancerului. El s-a născut în Odesa, Ucraina, dar familia sa a emigrat ulterior în Chicago, SUA, când era copil. El era licențiat în Economie la Northwestern University din Illinois.

În 2004, a fondat MyFreeCams, un site de videochat pentru adulți. Mai târziu, antreprenorul controla un fond de investiții numit Leo, fondat în 2009, care investea în companii de tehnologie, în principal. El a cumpărat o participație de 75% din compania-mamă a OnlyFans, Fenix International, de la fondatorii britanici, Tim Stokely și tatăl său, Guy Stokely, în anul 2018, an din care a crescut și conținutul explicit de pe platformă.

După moartea lui Radvinsky, controlul asupra companiei a rămas la trustul familiei, condus de văduva sa Katie Chudnovsky, care a supravegheat procesul de vânzare.

Valoarea companiei după tranzacție este net mai scăzută decât cea pe care o voia Radvinsky anul trecut, de 8 miliarde dolari, conform European Business Magazine. Sursa mai scrie că utilizatorii de pe platformă au generat 7,2 miliarde dolari în anul 2025.

Lansată în 2016, OnlyFans este o platformă online pe care utilizatorii pot publica conținut video sau foto, pe bază de donații sau abonament.

OnlyFans este cunoscută mai ales pentru conținutul video sexual publicat de creatori care au reușit să câștige sume mari de bani monetizându-și filmările. Platforma nu găzduiește doar conținut pornografic, ci și muzică sau diferite lecții video, pentru care fanii plătesc creatorilor diverse tarife.