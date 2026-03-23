Patronul OnlyFans, miliardarul de origine ucraineană Leonid Radvinsky, a murit

Leonid Radvinsky, deținătorul platformei londoneze OnlyFans, cunoscută mai ales pentru servicii de videochat pentru adulți, folosită și în România, a murit la 43 de ani, potrivit Reuters.

„Suntem profund întristați să anunțăm moartea lui Leo Radvinsky. Leo a murit liniștit după o lungă luptă cu cancerul”, a transmis un reprezentant al platformei.

Leonid Radvinsky s-a născut în Odesa, Ucraina, dar familia sa a emigrat ulterior în Chicago, SUA, când era copil. El era licențiat în Economie la Northwestern University din Illinois.

La 17 ani, în anul 1999, a contribuit la înființarea Cybertania Inc., o afacere de recomandare a site-urilor web. Între 1990 și 2000, Radvinsky a dezvoltat peste zece site-uri precum Password Universe, Working Passes și Ultra Passwords care pretindeau și erau promovate pentru a oferi utilizatorilor parole „ilegale” și „sparte”.

În 2004, a fondat MyFreeCams, un site de videochat pentru adulți. În același an, Microsoft l-a dat în judecată pentru că ar fi trimis milioane de emailuri înșelătoare utilizatorilor Hotmail, dar cazul a fost în cele din urmă respins.

Antreprenorul controla un fond de investiții de tip „venture capital” numit Leo, fondat în 2009, care investea în companii de tehnologie, în principal. El a cumpărat o participație de 75% din compania-mamă a OnlyFans, Fenix International, de la fondatorii britanici, Tim Stokely și tatăl său, Guy Stokely, în anul 2018, an din care a crescut și conținutul explicit de pe platformă.

Radvinsky a donat 5 milioane dolari pentru sprijinirea Ucrainei în anul 2022, a donat unei organizații caritabile pentru cancer, unei organizații pentru bunăstarea animalelor și unui fond de cercetare a tulburărilor pielii.

Forbes estimează că averea sa ajunsese la 4,7 miliarde dolari. OnlyFans a raportat venituri de 1,4 miliarde de dolari în 2024, utilizatorii cheltuind un record de 7,2 miliarde de dolari pe platformă, iar antreprenorul și-a plătit dividende de 1,8 miliarde de dolari din 2021 până la începutul anului 2025.

Lansată în 2016, OnlyFans este o platformă online pe care utilizatorii pot publica conținut video sau foto, pe bază de donații sau abonament.

OnlyFans este cunoscută mai ales pentru conținutul video sexual publicat de creatori care au reușit să câștige sume mari de bani monetizându-și filmările. Platforma nu găzduiește doar conținut pornografic, ci și muzică sau diferite lecții video, pentru care fanii plătesc creatorilor diverse tarife.