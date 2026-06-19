Un pionier al inteligenței artificiale îl atacă pe Elon Musk şi avertizează asupra unei posibile bule speculative în sectorul AI

Yann LeCun, unul dintre pionierii inteligenţei artificiale şi fondatorul AIMI Labs, a declarat că xAI, compania de inteligenţă artificială a lui Elon Musk, este „un eşec” şi nu va putea concura cu liderii industriei precum OpenAI şi Anthropic, avertizând că că modelul economic al multor companii din domeniu este nesustenabil şi ar putea duce la o „explozie a bulei”, potrivit News.ro.

Într-un interviu acordat CNBC, LeCun a susţinut că plecarea mai multor membri ai echipei fondatoare a slăbit semnificativ poziţia xAI.

„xAI este, sincer, un fel de eşec”, a spus acesta, adăugând că Musk se confruntă cu dificultăţi în atragerea celor mai buni cercetători din domeniu.

Declaraţiile reiau disputa publică dintre cei doi. De-a lungul ultimilor ani, LeCun l-a criticat în repetate rânduri pe Musk, iar acesta din urmă l-a acuzat că este „deconectat de realitatea inteligenţei artificiale”.

Criticile vin într-un moment sensibil pentru compania lui Musk. În februarie, xAI a fost integrată în grupul SpaceX, într-o tranzacţie care a evaluat afacerea combinată la aproximativ 1.250 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, segmentul de inteligenţă artificială al companiei a raportat pierderi operaţionale de 2,5 miliarde dolari în primul trimestru al anului.

LeCun a afirmat că infrastructura masivă construită de xAI generează costuri foarte ridicate, iar închirierea capacităţii centrelor sale de date către alte companii reprezintă una dintre puţinele modalităţi de recuperare a investiţiilor. Printre clienţii care utilizează aceste resurse s-ar număra Google şi Anthropic.

Expertul a extins criticile la întregul sector al inteligenţei artificiale. Potrivit acestuia, multe dintre serviciile AI sunt oferite la preţuri prea mici comparativ cu costurile reale de operare, diferenţa fiind acoperită în prezent de investitori.

„Preţurile cresc, dar costurile de funcţionare nu scad suficient de repede. Toate aceste companii pierd bani, iar utilizarea este practic subvenţionată de investitori. Asta nu poate continua la nesfârşit”, a declarat LeCun.

El consideră că firme precum OpenAI şi Anthropic vor fi nevoite fie să majoreze preţurile, fie să reducă semnificativ costurile, în caz contrar existând riscul unei corecţii majore în industrie.

LeCun este cunoscut şi pentru scepticismul său faţă de modelele lingvistice mari (LLM), tehnologia care stă la baza majorităţii aplicaţiilor AI actuale. În schimb, el promovează dezvoltarea aşa-numitelor „modele ale lumii”, sisteme care încearcă să înţeleagă relaţiile cauză-efect şi funcţionarea mediului real.

Potrivit lui, viitoarele sisteme autonome cu adevărat inteligente nu vor putea fi construite doar pe baza modelelor lingvistice actuale.

„Nu cred că vom avea sisteme autonome generaliste şi fiabile până când acestea nu vor fi bazate pe modele ale lumii”, a afirmat cercetătorul.

AIMI Labs, compania fondată de LeCun, a atras recent o finanţare de 1 miliard dolari pentru dezvoltarea acestei tehnologii, fiind evaluată la aproximativ 3,5 miliarde dolari înaintea noii runde de investiţii.