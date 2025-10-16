Piața muncii: Majoritatea angajatorilor România introduc inteligența artificială în procesele interne (studiu)

Majoritatea angajatorilor România introduc inteligența artificială în procesele interne, iar 4 din 10 folosesc munca temporară, relevă o analiză de resurse umane, transmisă, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Potrivit celui mai recent raport HR Insights 2025, realizat de Asociația Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU), 39% dintre companii folosesc munca temporară ca parte a unui mix strategic alături de redistribuirea internă a sarcinilor, colaborarea cu freelanceri, parteneriate externe sau proiecte cu durată determinată.

„Munca temporară nu mai este o soluție punctuală, ci un instrument strategic de business. Ea oferă organizațiilor flexibilitatea de a reacționa rapid la schimbările pieței și de a-și adapta forța de muncă în funcție de sezonalitate, proiecte sau cerințe neprevăzute. Vorbim despre un ecosistem de soluții, nu despre o abordare singulară”, declară Sorina Donisa, Președinte AFSRU și CEO Prohuman România.

Transformarea digitală a devenit o prioritate strategică. Conform studiului, 53% dintre companii vizează integrarea inteligenței artificiale și digitalizarea proceselor, în timp ce 58% plasează adaptarea la noile condiții economice în centrul strategiei lor.

„Digitalizarea nu mai este un proiect opțional, ci o condiție de competitivitate. Vedem tot mai multe organizații care înțeleg că AI nu doar optimizează costuri, ci creează și premisele pentru modele noi de business și de organizare a muncii” - comentează Mariana Vaida, CEO Smartemp.

Dincolo de tehnologie, mediul economic volatil obligă companiile să își regândească structura și procesele interne.

„Adaptarea rapidă la schimbări nu mai este un avantaj, ci o condiție de supraviețuire. Companiile care se mișcă repede și care pot ajusta rapid echipele și competențele vor avea un avantaj competitiv clar,” adaugă Alexandru Ionescu, Director General Trenkwalder România.

Piața muncii: ajustări moderate și presiune pe competențe

Piața forței de muncă se transformă treptat. Doar 33% dintre companii mai mizează pe menținerea nivelului actual de personal (față de 41% în 2024), majoritatea optând pentru ajustări moderate și creșteri graduale.

Operatorii din producție rămân cei mai dificil de recrutat (34%), urmați de personalul din logistică (30%). În plus, peste 70% dintre angajatori afirmă că experiența practică și competențele tehnice sunt tot mai greu de găsit.

Pe o piață tot mai competitivă, pachetul salarial și beneficiile extra-salariale au devenit criterii esențiale pentru atragerea și păstrarea angajaților.

„Candidații nu mai evaluează o ofertă doar în funcție de salariu, ci în funcție de întregul pachet, de la beneficii flexibile, la programe de wellbeing și oportunități de dezvoltare. Organizațiile care înțeleg acest lucru reușesc să atragă și să păstreze mai ușor talentele de care au nevoie,” explică Anca Decu, Director People & Culture, Up România.

Studiul „HR Insights 2025” a fost realizat de AFSRU pe un eșantion de 155 de companii din sectorul privat, majoritatea cu peste 100 de angajați. Studiul analizează tendințele privind flexibilizarea muncii, digitalizarea, evoluția cererii de personal temporar și perspectivele privind recrutarea de lucrători non-UE. Datele au fost colectate în perioada august – octombrie 2025.