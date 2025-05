Peste 300.000 de antreprenori fac banking și business prin BT Go

Peste 300.000 de antreprenori folosesc BT Go, aplicația de banking și de business a Băncii Transilvania. Clienții au realizat prin BT Go circa 8 milioane de tranzacții, în valoare de 60 miliarde lei, de la lansarea aplicației în iulie 2023 și până acum. Una din două firme care lucrează cu banca folosește BT Go.

„BT Go a devenit principala aplicație pentru companii a Băncii Transilvania. Fiind o aplicație de business, funcționalitățile au legătură atât cu operațiunile standard pentru antreprenori – cum sunt plățile, schimburile valutare sau vizualizarea tranzacțiilor –, precum și cu managementul firmei, banilor, conturilor și al facturilor. Prin BT Go și funcționalitățile lansate constant urmărim ce este important pentru oameni și business-uri”, spune Tiberiu Moisă, Director General Adjunct IMM & MidCorporate Banca Transilvania.

BT Go contribuie la accelerarea gradului de digitalizare a clienților Băncii Transilvania și simplifică activitatea antreprenorilor datorită soluțiilor care automatizează procesele în colaborarea bancă-contabilitate-antreprenor.

Aplicația BT Go va înlocui treptat BT24 și NeoBT pentru firme. Migrarea clienților a început în ianuarie 2025 și are loc în etape până la finalul anului.

Articol susținut de Banca Transilvania