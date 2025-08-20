Skip to content

Taxe

Amenzi în valoare totală de peste 45.000 lei pentru șoferii care fac ridesharing și taximetriști, în urma unor verificări la aeroporturile din România

Rezidență fiscală în România: Profesorii și studenții străini trebuie să aștepte circa 243 de zile pentru obținerea ei. Ce probleme apar

Garda de Mediu: Ghiduri 2025 pentru serviceuri și spălătorii auto și alte firme care desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului 

VIDEO „E momentul să distrugem acest paravan”. Ministrul Finanțelor, despre măsurile privind firmele inactive din România

ANAF declară inactive firmele cu sediul la „cuibul de fantome”. Ce trebuie să știe antreprenorii (avocat)

ANPC, amenzi pe Litoral de aproximativ 7 milioane lei. Principalele abateri identificate