Perspective pentru piața imobliară din România, în 2026: Chiriașii internaționali atrag banii locali în dezvoltare (analiză)

După o perioadă de ajustări, piața imobiliară din România intră în 2026 cu o încredere sporită din partea investitorilor locali. Aceștia au devenit un factor esențial în susținerea lichidității și stabilității pieței, manifestând un interes crescut atât pentru activele generatoare de venit, cât și pentru proiectele de tip brownfield, conform unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

În timp ce volumul investițiilor se află într-o etapă de recuperare graduală, cererea din partea chiriașilor este caracterizată drept „foarte bună” în principalele sectoare, spune compania de consultanță și servicii imobiliare CBRE.

Industrie și logistică

În România, activitatea de închiriere în spații industriale și logistice s-a consolidat în 2025, activitatea totală de închiriere depășind 1 milion de metri pătrați, în general în conformitate cu nivelurile istorice înregistrate în 2022 și 2023.

O performanță notabilă în trimestrul 4, de 427.400 mp, în creștere cu 67% față de anul precedent, confirmă o redresare continuă a cererii ocupanților, peste volumele în creștere, identificate în alte piețe europeene. Perspectiva CBRE Romania indică o creștere continuă și moderată a activității de leasing, susținută de optimizarea lanțului de aprovizionare, distribuția regională, extinderea comerțului electronic și consolidarea rețelelor de distribuție.

Absorbția netă este de așteptat să rămână limitată pe termen scurt, deoarece o parte semnificativă a tranzacțiilor reflectă relocări și modernizări către facilități de calitate superioară și mai eficiente, mai degrabă decât o pură extindere a amprentei.

Stocul industrial modern al României a ajuns la 8,17 milioane mp la sfârșitul lui 2025. Portofoliul de dezvoltare rămâne moderat, cu aproximativ 464.000 mp în construcție și programați pentru livrare până la sfârșitul anului 2026, din care Bucureștiul se preconizează să acapareze 64%. Ratele de neocupare au continuat să scadă, ajungând la 3,8% la nivel național, în București la 3,5% și pe piețele regionale ușor mai mari, la 4,0%.

Per total, piața industrială și logistică din România intră în 2026 dintr-o poziție de forță, susținută de o cerere constantă din partea ocupanților și o activitate de dezvoltare atent selecționată.

„Intrăm într-o nouă eră dominată de inteligența artificială și dezvoltarea accelerată a centrelor de date la nivel global, cu implicații majore în consumul de energie. Ecosistemul conex care se conturează, de la infrastructură și logistică, la producție și distribuție de energie, va genera noi oportunități economice pentru sectorul industrial din Romania”, a declarat Răzvan Iorgu, Managing Director, CBRE România.

„Piața imobiliară din România intră în 2026 cu încredere și cerere foarte bună din partea chiriașilor și a ocupanților. Apetitul există, valorile tranzacționate sunt mai mici. Privind înainte, 2026 va aduce o mai bună aliniere între piața de investiții și cea de ocupare: volumele investițiilor se vor recupera gradual, în timp ce fundamentele puternice de închiriere vor continua să susțină stabilitatea veniturilor”,a spus Laura Dumea-Bencze, Head of Research & Director Investment Properties,

CBRE România.

Comerț

După mai mulți ani de expansiune puternică, piața de comerț din România a continuat să aibă performanțe solide și în 2025, pe fondul unor condiții fiscale mai restrictive și al unei creșteri mai lente a cheltuielilor de consum. Piața a rămas activă în ceea ce privește dezvoltarea și cererea ocupanților, susținută de densitatea spațiilor comerciale din România, încă sub medie, în comparație cu majoritatea competitorilor europeni.

Cu un stoc de spații comerciale moderne care se apropie de 4,77 milioane mp, România subliniază potențialul de creștere structural care continuă să susțină interesul dezvoltatorilor și comercianților cu amănuntul. Centrele comerciale au reprezentat și în 2025 majoritatea livrărilor noi, reprezentând aproximativ două treimi din suprafața închiriabilă nouă, determinate exclusiv de extinderi și renovări ale proiectelor existente. Pe lângă acestea, au fost construite mai multe parcuri comerciale noi și galerii comerciale în orașele țării, consolidând concentrarea continuă asupra piețelor urbane mai mici și mijlocii.

Chiriile au rămas în mare parte stabile spre finalul lui 2025, după o creștere moderată înregistrată la începutul anului. Ocuparea în cadrul proiectelor de top a rămas constantă, susținută de disponibilitatea limitată a spațiilor de calitate și de strategiile active de rotație a chiriașilor. Astfel, România se aliniază cu piețele europene mai mari, unde proprietarii activelor dominante își valorifică din ce în ce mai mult poziția pentru a îmbunătăți mixul de chiriași. România se remarcă ca o piață în care fundamentele structurale continuă să susțină creșterea comerțului cu amănuntul pe termen lung, în ciuda dificultăților economice pe termen scurt.

Comerțul rămâne un sector rezilient, cu un interes major pentru parcurile de retail și formatele de proximitate, susținut de performanțele solide de consum.

„Numărul record de tranzacții realizate de departamentul nostru de Retail în 2025 (850 de tranzacții în total, leasuri noi și extensii, din care 320 tranzacții cu durate de închiriere de minim 5 ani și 530 de tranzacții cu durate de închiriere sub 5 ani) arată interesul retailerilor pentru piața de centre comerciale, fie că sunt malluri sau parcuri de retail. Într-un climat economic mai prudent, decizia retailerilor de a continua investițiile reprezintă un semnal clar de maturitate și de încredere în potențialul pe termen lung al României, într-un context european”, a declarat Carmen Ravon, Head of Retail CEE & România, CBRE.

Birouri

În 2026, companiile prioritizează eficiența spațiului, locațiile strategice și clădirile care respectă cele mai noi specificații moderne și de sustenabilitate. Similar piețelor europene de bază, fundamentele pieței de birouri din București s-au consolidat în 2025, determinate de niveluri de achiziție rezistente și de primul an cu zero livrări noi.

Activitatea totală de închiriere a atins 280.000 mp, în scădere cu 27% față de anul precedent, reflectând în mare măsură volume reduse de dezvoltare, disponibilitate centrală limitată și tranzacțiile anticipate din anii precedenți, mai degrabă decât o slăbire a cererii ocupanților. Suprafața totală de 166.000 mp confirmă o bază stabilă a cererii nete, susținută de noi contracte de închiriere, relocări și extinderi.

Cererea a fost condusă de sectoarele financiar, IT, producție și energie; activitatea de leasing a fost concentrată în zonele Floreasca-Barbu Văcărescu și Piața Victoriei, zona centrală și de vest a capitalei. Rata de neocupare s-a redus și mai mult în zonele centrale atingând niveluri istorice scăzute de aproximativ 4%, în timp ce rata de neocupare la nivelul orașului s-a situat la 11,1% la sfârșitul anului. Având în vedere creșterea limitată a ofertei de spații neînchiriate și niveluri similare ale cererii așteptate, rata generală de neocupare va continua probabil tendința descendentă, cu potențialul de a ajunge la o valoare cu o singură cifră.

„Primul an fără livrări de birouri moderne în București a condus la scăderea ratei de neocupare sub 5% atât în locațiile centrale, cât și în Floreasca - Barbu Văcărescu. Cererea constantă pe care noi o avem pentru clădiri de calitate, bine poziționate și cu acces facil la metrou a consolidat încrederea dezvoltatorilor, iar în acest moment se construiesc peste 200.000 mp de birouri în București”, a menționat Tudor Ionescu, Head of Leasing Office, CBRE România.

Investiții

2026 se profilează ca un an al redresării, susținut de prețuri atractive în regiunea CEE și o economie îmbunătățită. Sentimentul pozitiv al investitorilor pe piața investițiilor imobiliare din România este de așteptat să se consolideze în 2026, spune CBRE.

Deși 2025 a rămas un an temperat, caracterizat de tranzacții mai mici și activitate instituțională limitată, impulsul s-a îmbunătățit în trimestrul 4 și indică un mediu investițional mai activ în viitor, o tendință valabilă pentru multe țări europene la sfârșitul anului trecut. Redresarea se află într-un stadiu incipient, cu un volum de investiții în 2025 de aproximativ 535 de milioane EUR, încă mult sub media anuală pe cinci ani a României (în scădere cu 30%). Acest model reflectă evoluțiile observate la un nivel european mai larg, unde redresarea progresează treptat.

Piața din România în 2025 a fost dominată de strategii bazate pe venituri, investitorii concentrându-se pe active defensive și pe fluxuri de numerar stabile. Capitalul local a jucat un rol central, reprezentând 31% din volumul total anual al investițiilor.

„În această perioadă de tranziție, rolul capitalului românesc este deosebit de important, pentru că aduce stabilitate și continuitate într-un moment în care investitorii internaționali rămân prudenți. Privind înainte, vedem două motoare clare ale redresării: pe de o parte, scăderea ratelor de dobândă, care va readuce în România investitori activi în alte piețe din CEE; pe de altă parte, dezvoltarea surselor locale de capital, inclusiv emergența investitorilor instituționali români. Împreună, aceste forțe vor contribui la restabilirea unui ritm investițional sănătos și la consolidarea pieței”, a declarat Mihai Pătrulescu, Head of Investment Properties, CBRE România.

Terenuri

În 2025, peste 136 hectare de terenuri construibile au fost tranzacționate la nivel național, reprezentând o creștere de 41% față de anul precedent. Din suprafața totală, 55% a fost concentrată în București și Ilfov, în timp ce restul de 45% a fost înregistrat în orașe din țară, inclusiv Cluj-Napoca, Bacău și Constanța.

Piața terenurilor pentru dezvoltare din România în 2025 este caracterizată de achiziții bine informate și de strategii foarte bine documentate de îmbunătățire a portofoliului. Utilizările preconizate ale terenurilor tranzacționate sunt concentrate în patru sectoare: comerț cu amănuntul (33%), utilizare mixtă (26%), rezidențial (22%) și industrial (18%). Prețurile terenurilor autorizate din București și din jurul orașului au înregistrat creșteri moderate, iar această tendință este de așteptat să continue și în acest an. În rest, prețurile terenurilor au rămas în general stabile, fiind înregistrate creșteri marginale, de până la 5%, în unele orașe secundare și zone suburbane.

Deși interesul rămâne puternic în segmentele de retail, rezidențial și industrial, tranzacțiile depind din ce în ce mai mult de un status mai clar al zonificării, procese de aprobare previzibile și acces confirmat la rețelele esențiale.

Se preconizează că performanța operațională și creșterea chiriilor vor rămâne principalii factori ai creșterii valorii capitalului în 2026, atât în ​​România, cât și în întreaga Europă. Privind în perspectivă, volumul de investiții al României depășește 800 de milioane EUR, sugerând că 2026 ar putea semăna cu un an de piață mai tipic. Acest lucru se aliniază cu perspectivele europene generale, unde redresarea treptată este susținută de o lichiditate îmbunătățită, prețuri stabile și un interes susținut al investitorilor pentru activele generatoare de venituri de bază.

CBRE este o firmă de servicii și investiții imobiliare comerciale, care are peste 140.000 de angajați care deservesc clienți din mai mult de 100 de țări.

În România, CBRE deservește o gamă diversă de clienți cu o suită integrată de servicii, inclusiv facilități, tranzacții și management de proiect; gestionarea proprietății; gestionarea investițiilor; estimare și evaluare de proprietăți; leasing imobiliar; consultanță strategică; vânzări de proprietăți; servicii ipotecare și servicii de dezvoltare.