Trecerea la REGES Online: HG care a introdus noul sistem în locul Revisal, anulată în primă instanță. Ce trebuie să știe angajatorii

Hotărârea de Guvern (HG nr. 295/2025) privind Registrul general de evidență a salariaților (REGES) a fost anulată recent în primă instanță, însă angajatorii trebuie să știe că decizia nu produce efecte pentru moment, explică două avocate într-o analiză transmisă vineri comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Pe 2 aprilie, Curtea de Apel Constanța a pronunțat Hotărârea nr. 83/2026, prin care a dispus anularea Hotărârii Guvernului nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților (REGES).

„Din punct de vedere practic, cel mai important aspect pentru angajatori este acesta: instanța a respins suspendarea HG nr. 295/2025. Prin urmare, hotărârea de Guvern nu încetează să producă efecte prin simpla pronunțare a soluției în primă instanță, în absența unei suspendări și înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de anulare”, explică Sonia Bălănescu, avocat senior coordonator, și Cosmina Mieilă, avocat colaborator D&B David și Baias.

Potrivit celor două avocate, în materia contenciosului administrativ, hotărârile definitive prin care se anulează, în tot sau în parte, acte administrative cu caracter normativ sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor. Aceste hotărâri se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după motivare.

„Până la rămânerea definitivă a hotărârii de anulare, iar în lipsa unei suspendări dispuse de instanță, HG nr. 295/2025 trebuie considerată în continuare aplicabilă”, atrag atenția Sonia Bălănescu și Cosmina Mieilă.

Așadar, soluția pronunțată de Curtea de Apel Constanța este importantă, dar nu justifică, cel puțin în acest moment, abandonarea sau ignorarea obligațiilor stabilite de actul normativ aflat încă în vigoare.

Momentan, hotărârea nu este motivată și nici publicată, iar informațiile disponibile provin exclusiv din minuta soluției.

Redăm în continuare analiza:

„Potrivit minutei, instanța:

a respins cererea de suspendare a H.G. nr. 295/2025;

a admis acțiunea principală și a dispus anularea hotărârii de Guvern în ansamblul său.

Tot potrivit minutei, hotărârea este susceptibilă de recurs:

în termen de 5 zile, sub aspectul soluției privind suspendarea;

în termen de 15 zile, sub aspectul soluției asupra acțiunii în anulare.

La o verificare a dosarului pe portalul instanțelor, efectuată la data redactării acestui material, nu rezultă înregistrarea unei căi de atac. În spațiul public au apărut însă informații potrivit cărora recursul ar fi fost declarat, urmând să fie soluționat de Înalta Curte de Casație și Justiție. Până la confirmarea oficială a acestor date, situația procesuală trebuie tratată cu rezervă.

De ce contează motivarea

Motivarea hotărârii va fi esențială din cel puțin două perspective.

În primul rând, ea va arăta care au fost motivele de nelegalitate reținute de instanță: vicii de competență, probleme de procedură, încălcarea normelor de tehnică legislativă, depășirea cadrului legal ori alte aspecte de fond.

În al doilea rând, motivarea va indica dacă ne aflăm în fața unor deficiențe ce pot fi remediate relativ rapid printr-o nouă intervenție normativă sau, dimpotrivă, în fața unor probleme mai profunde, care afectează însăși concepția reglementării.

Ce nu trebuie înțeles greșit

Chiar și în ipoteza în care anularea HG nr. 295/2025 va rămâne definitivă, acest lucru nu înseamnă că dispar obligațiile angajatorilor privind evidența salariaților. Obligația de evidență are un temei legal mai larg, inclusiv în Codul muncii. Ceea ce se poate schimba este cadrul concret în care această obligație se îndeplinește: regulile de operare, procedura, termenele și mecanismul tehnic aplicabil în sistemul REGES.

Concluzie

Angajatorii nu au, deocamdată, motive nici pentru decizii pripite, nici pentru o relaxare nejustificată. Hotărârea nu este definitivă, suspendarea a fost respinsă, iar până la o clarificare judiciară finală, HG nr. 295/2025 rămâne cadrul la care raportarea juridică trebuie făcută.

De aceea, abordarea corectă este una de vigilență, nu de speculație: urmărirea recursului, analiza motivării și menținerea conformării la obligațiile în vigoare, până la stabilizarea definitivă a situației juridice”.