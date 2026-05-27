Te sună ANAF să-ți dea bani înapoi? Vezi că e fraudă!

ANAF
ANAF Sursă: © Vlad Ispas | Dreamstime.com
Agenția Națională de Administrare Fiscală atenționează, miercuri, într-un comunicat, asupra unor fraude telefonice în care escrocii pretind a fi angajați ANAF pentru a obține date personale și date bancare. 

Victimelor li se comunică faptul că figurează în evidențele fiscale cu impozit pe profit achitat în plus, iar pentru efectuarea restituirii vor fi contactați de un reprezentant al băncii. Victimele sunt sunate apoi de o altă persoană care se recomandă funcționar bancar și care încearcă să obțină datele confidențiale. 

„Recomandarea specialiștilor este să nu transmiteți date personale sau informații despre conturi sau carduri bancare prin telefon! Reamintim, ca de fiecare dată, că Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția. De asemenea, contribuabilii pot obține informații fiscale cu caracter general la CALL CENTER ANAF 0314039160”, subliniază Fiscul. 

