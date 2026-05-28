Peste 14.000 de firme din România verificate privind publicitatea înșelătoare. Controalele continuă în 2026, în anumite domenii

Peste 14.000 de firme din România au fost verificate în 2025 pentru a vedea dacă folosesc practici de publicitate înșelătoare sau comportamente comerciale care pot afecta concurența loială, anunță Ministerul Finanțelor.

Firmele au fost selectate pe baza riscurilor identificate și a domeniilor cu impact direct asupra consumatorilor. Verificările au vizat în special modul în care firmele își promovează produsele și serviciile: în mediul online, pe rețele sociale, prin bannere, pliante, materiale promoționale sau alte forme de publicitate.

Sectoarele vizate de verificări au fost:

comerț online;

transporturi și reparații auto;

servicii medicale și stomatologice;

construcții și materiale de construcții;

servicii financiare și consultanță;

activități de înfrumusețare și fitness;

suplimente alimentare și produse cosmetice.

În urma verificărilor, au fost identificate și sancționate practici precum:

afirmații comerciale care puteau induce în eroare consumatorii;

informații incomplete sau neclare privind prețul, compoziția ori beneficiile produselor;

mesaje sau elemente vizuale care puteau crea confuzie privind originea sau caracteristicile produselor;

reduceri sau avantaje comerciale prezentate fără respectarea condițiilor legale.

Acțiunile au fost desfășurate prin Direcția Generală Ajutor de Stat și structurile teritoriale specializate din cadrul Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice.

„O piață corectă înseamnă reguli egale pentru toți: pentru consumatori, dar și pentru firmele care respectă legea. Publicitatea înșelătoare nu afectează doar cumpărătorul, ci și companiile corecte, care concurează onest. Rolul Ministerului Finanțelor este să sprijine un mediu economic transparent, predictibil și echitabil. În 2026, acțiunile vor viza cu prioritate comerțul online, serviciile digitale și formele de publicitate cu risc ridicat pentru consumatori, pentru susținerea mediului de afaceri în aplicarea și respectarea cadrului legal, în beneficiul economiei românești și al unui mediu concurențial sănătos”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor spune că verificările au urmărit dacă informațiile transmise de firme pe piață sunt clare, corecte și complete și dacă pot afecta concurența sau consumatorii. De asemenea, au fost verificate și mesajele folosite pentru promovarea reducerilor, avantajelor produselor și caracteristicilor serviciilor oferite.

Informațiile sunt cuprinse în Raportul anual privind implementarea legislației cu impact relevant în menținerea unei piețe concurențiale loiale.

Ministerul Finanțelor spune că va continua și în 2026 programul de verificare și monitorizare, cu accent pe comerț online, servicii digitale, transporturi, activități financiare și publicitate în mediul digital.

„Ministerul Finanțelor cooperează cu instituțiile membre ale Consiliului Interinstituțional pentru combaterea concurenței neloiale, astfel încât piața să funcționeze corect, iar consumatorii să fie protejați împotriva practicilor comerciale înșelătoare”, conform Finanțelor.