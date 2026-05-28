Taxa pe lux: ANAF actualizează Formularul 216 utilizat de proprietarii de vile și mașini scumpe

ANAF vrea să actualizeze Formularul 216, utilizat de proprietarii de vile și alte imobile de valoare mare pentru declararea și plata impozitului special pe lux.

Actualizarea este necesară în contextul intrării în vigoare, de la 1 ianuarie 2026, a unor modificări prevăzute de Legea nr. 239/2025 - Pachetul 2 de măsuri fiscale.

Concret, impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare - „taxa pe lux” se calculează după cum urmează:

a) în cazul proprietăţilor reprezentând clădiri rezidenţiale, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenţei dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local şi plafonul de 2.500.000 lei;

b) în cazul proprietăţilor reprezentând autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenţei dintre valoarea de achiziţie şi plafonul de 375.000 lei.

„Prin Legea nr.239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, au fost aduse unele modificări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, referitoare la cota de impozitare aferentă impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, în sensul majorării acesteia de la 0,3% la 0,9%”, conform referatului de aprobare a ordinului.

Astfel, Fiscul a elaborat proiectul de ordin pentru modificarea formularului 216 - Declarație privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, precum și a instrucțiunilor de completare a acestuia, prevăzute în anexa nr.1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3738/2024 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 216 - Declarație privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, precum și a Procedurii privind modalitatea în care se realizează colaborarea între organul fiscal local și organul fiscal central privind primirea/transmiterea unor informații referitoare la contribuabilii care datorează impozit special pe bunurile imobile de valoare mare.

Formularul se utilizează pentru declararea impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, începând cu anul 2026.