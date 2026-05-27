Controale ANAF: Administratorul unor firme verificate de Antifraudă în 2025 ar fi continuat aceeași schemă frauduloasă și în 2026

Antifrauda ANAF a reluat controalele în dosarul firmelor interconectate care vindeau mașini second-hand din Uniunea Europeană, verificate în septembrie 2025, într-un caz cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei.

Acțiunea desfășurată miercuri în Vaslui vine după ce analizele Antifraudei au indicat că aceeași persoană, administrator al firmelor din dosar, ar fi continuat, în perioada octombrie 2025 - mai 2026, să practice „aceeași schemă de eludare a obligațiilor fiscale”.

„Acesta a continuat să simuleze tranzacții nereale prin introducerea acelorași materiale de marochinarie în circuitul tranzacțional, materiale fără o utilitate reală, pentru a crea cheltuieli artificiale (TVA deductibilă) și neintroducerea mai departe în evidențele contabile și sistemul RO e -Factura a facturilor de vânzare, pentru a nu înregistra venituri (TVA colectată) folosind proceduri contabile și financiare atipice”, anunță Fiscul.

Verificările antifraudă se desfășoară împreună cu DNA și continuă în paralel cu perchezițiile procurorilor.

Controale ANAF la firme care aduc mașini SH din străinătate. De unde a pornit totul

Antifrauda ANAF a făcut în septembrie 2025 controale la mai multe firme interconectate care vindeau mașini second-hand din Uniunea Europeană și a descoperit, în urma verificărilor, un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând TVA.

Frauda a fost realizată printr-un lanț de firme de tip „conductă”, potrivit unui comunicat al Fiscului. Acestea cumpărau mașini second-hand de la furnizori din UE și le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanți erau implicați în achiziția inițială a autoturismelor.

Ulterior, mașinile ajungeau la cumpărători finali - persoane fizice sau juridice.

ANAF spunea că în circuitul tranzacțiilor au fost introduse și diferite materiale și articole de încălțăminte fără o utilitate reală, doar pentru a simula tranzacții comerciale.

„Scopul era de a crea cheltuieli artificiale și de a influența taxele și impozitele datorate statului, folosind proceduri contabile și financiare atipice sau artificiale”, conform Fiscului.

Verificările antifraudă au avut loc în 17 locații din Galați, Bârlad, Roman, Iași, Vaslui, Arad, Cluj, Brașov și Otopeni - Ilfov, în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție -Structura Centrală.