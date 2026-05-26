ANAF: Înscrieri în iunie 2026 la seminare online despre impozitul pe micro, activități independente și altele

ANAF va organiza în luna iunie 2026 opt seminare online dedicate mai multor teme fiscale, printre care regimul fiscal al microîntreprinderilor, modificările fiscale ce au intrat în vigoare la începutul anului și regimul TVA pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități.

Seminarele au o durată de două ore, iar înscrierile se pot face până la ora începerii, în limita celor 500 de locuri disponibile.

Marți, 16 iunie, ora 12:00 - Regimul fiscal al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;

Miercuri, 17 iunie, ora 10:00 - Principalele modificări ale cotelor de TVA, reglementate prin Legea nr. 141/2025;

Joi, 18 iunie, ora 10:00 - Stabilirea rezidenței fiscale în România pentru persoanele fizice;

Vineri, 19 iunie, ora 11:00 - Principalele modificări legislative aplicabile începând cu 1 ianuarie 2026;

Marți, 23 iunie, ora 12:00 - Reglementări fiscale privind persoanele juridice fără scop patrimonial constituite în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

Miercuri, 24 iunie, ora 11:00 - Activitatea independentă - Obligații declarative și de plată;

Joi, 25 iunie, ora 9:30 - Stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea/plecarea din România;

Vineri, 26 iunie, ora 10:00 - Regimul TVA pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități.

