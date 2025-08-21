Skip to content

Patronii HoReCa, din nou în vizorul ANAF: Campanie privind dreptul la bon fiscal 

ANAF a demarat o campanie de informare pentru a reaminti firmelor, în special celor din HoReCa, obligația de a emite și de a oferi bonul fiscal, iar clienților dreptul de a-l solicita, în cazul în care acesta nu le este oferit.

Fiscul spune că în perioada 1 iulie - 17 august 2025, inspectorii antifraudă fiscală au făcut verificări în diverse locații din țară, pe baza datelor din sistemul Ro-e-Case de marcat electronice. Scopul a fost acela de a vedea dacă „unitățile de alimentație publică respectă obligația legală de a emite bonuri fiscale pentru serviciile plătite în numerar”, conform ANAF.

„Rezultatele acțiunilor antifraudă arată că, în anumite cazuri, clienții au primit doar note de plată sau înștiințări, fără bon fiscal. Această practică contravine legii și afectează corecta colectare a veniturilor bugetare”, mai spune Fiscul. 

Prin campania „Ai dreptul la bon fiscal”, ANAF își propune să ajute consumatorii să își cunoască și să își exercite drepturile în relația cu operatorii economici.

Fiscul le reamintește acestora și ce drepturi au: 

  • La plata în numerar, trebuie să solicite și să primească bonul fiscal, acesta fiind documentul obligatoriu care atestă tranzacția. În situația plăților prin card, clientul are dreptul să solicite emiterea și înmânarea bonului fiscal. 
  • La plata cu cardul de credit sau debit, operatorii economici nu au obligația legală de a emite și înmâna bonul fiscal, însă acesta poate fi tipărit și oferit la cererea expresă a clientului.  
  • În cazul în care comercianții refuză emiterea şi înmânarea bonului fiscal, cu excepţia situaţiei defectării aparatelor de marcat electronice fiscale când se emit chitanțe potrivit legii, clientul are dreptul de a beneficia de bunul achiziţionat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia. 

„Pentru a facilita semnalarea cazurilor în care dreptul la bon fiscal nu este respectat, ANAF pune la dispoziție o linie de contact. Orice situație de acest tip poate fi semnalată la adresa de e-mail: sesizari.anaf@anaf.ro , inclusiv prin transmiterea unei fotografii/scanări lizibile a documentului înmânat pentru plata serviciilor/bunurilor achiziționate, achitate cu numerar, fără emiterea și înmânarea bonului fiscal”, conform Fiscului.

