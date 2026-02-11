Patronatul de videochat, sesizare antidiscriminare: Ministerul Muncii nu vrea să recunoască ocupațiile din domeniu, deși sunt legale

Asociația A.D.U.L.T., organizație care apără drepturile persoanelor din industria divertismentului pentru adulți din România, cum ar fi activitățile de videochat, masaj erotic și altele, anunță că a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) împotriva Ministerului Muncii, acuzând o formă gravă de discriminare instituțională, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Sesizarea vizează refuzul sistematic al Ministerului de a recunoaște ocupațiile din industria divertismentului pentru adulți în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), pe motiv că acestea ar fi „imorale”.

Asociația spune că această poziție afectează direct zeci de mii de lucrători din domeniu, care sunt lăsați fără protecție socială și fără încadrare profesională reală, în ciuda legalității activității lor.

Această omisiune lasă zeci de mii de lucrători din domeniu într-o zonă gri din punct de vedere legal și profesional, fără coduri ocupaționale oficiale și fără acces egal la drepturile și protecția socială de care beneficiază alți angajați.

În România, industria divertismentului pentru adulți are o amploare semnificativă; doar în sectorul videochatului, un fost președinte ANAF declara că activează peste 400.000 persoane, la care se adaugă mii de alți lucrători din activitățile de masaj erotic, sex-shopuri, cluburi de swing șamd.

„Refuzul este cu atât mai dezamăgitor cu cât actualul ministru al Muncii este el însuși parte a unei comunități discriminate. Ne-am fi așteptat la empatie și la respectarea legii”, a declarat Bogdan Petre, președintele Asociației.

„Industria jocurilor de noroc, care distruge vieți și familii, sau industria alcoolului și tutunului, care afectează sănătatea publică, sunt oare mai morale decât industria erotică legală – care nu omoară, nu îmbolnăvește și nu ruinează?”, a adăugat președintele.

„Dacă în România nu mai contează legea, ci doar moralitatea subiectivă a unor demnitari, atunci să știm și noi că s-a schimbat regimul – și că trăim cumva într-un fel de ‘Sharia light’”, a mai spus acesta.

În consecință, Asociația solicită CNCD să sancționeze cu celeritate Ministerul Muncii pentru această discriminare și să dispună remedierea imediată a situației, respectiv înscrierea, fără întârziere, în COR, a ocupațiilor din industria pentru adulți care îndeplinesc condițiile legale sau echivalarea cu cele existente.

„România și-a câștigat cu sânge libertatea și apartenența la valorile europene. Nu acceptăm ca prejudecățile să dicteze politicile publice într-o Românie membră a Uniunii Europene”, a conchis Bogdan Petre.