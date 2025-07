Patron român de magazine: Nu mi-e frică de TVA, dar marea problemă este scumpirea energiei, pentru că noi nu știm unde se va opri

Patronul unui lanț românesc de magazine consideră că majorarea taxei pe valoare adăugată (TVA) va determina clienții să cumpere mai puțin, dar marea problemă pentru micii comercianți va fi o eventuală creștere a prețului la energie.

Feliciu Paraschiv deține un lanț de magazine independent și este lider al Asociaţiei Naţionale a Comerci­anţilor Mici şi Mijlocii din România.

El estimează că majorarea cotei de TVA va fi totuși „suportabilă”, chiar dacă va afecta coșul zilnic.

„Creșterea resimțită din cauza TVA va fi nu de 2 procente, ci de 3 procente, cel puțin. Asta va afecta coșul zilnic: coșul va avea aceeași valoare, dar va avea volumul mai mic, vor fi mai puține produse în coșul clientului, pentru că nu au de unde clienții să mai scoată alți bani. Când discutăm de alimente și de produse de larg consum, aici e locul de unde taie clientul. Clientul nu poate să taie din factura de energie, de utilități și atunci singurul loc de unde clientului îi rămâne să taie este de la bunurile de consum zilnic. Or să înceapă cu produsele care nu sunt esențiale”, a declarat, pentru StartupCafe.ro, Feliciu Paraschiv.

„Dar urmează și creșterea prețului la energie, de asta ne e frică nouă. Nu mi-e frică de TVA, pentru că noi putem să anticipăm. Dar marea problemă este creșterea la energie, pentru că noi nu știm unde se va opri. Noi degeaba vorbim acum de 1,5 lei, pentru că am trăit și experiența în care am plătit și 4,5 lei pe kwh. Și am văzut și oferte în piață de până la 5 lei. Poate în momentul de față să spunem că n-o să crească foarte mult prețul energiei în piață, să zicem că o să crească cu 50%, de la 1 lei la 1,5 lei, ceea ce e mult, evident, dar acum avem panourile fotovoltaice, care injectează masiv în sistemul energetic și compensează destul de bine. Ce facem la iarnă, când avem ziua mică, consum mare și panourile fotovoltaice nu mai injectează nici jumătate? Ce facem atunci, o să avem 1 kwh la 4 lei, 5 lei? Asta e catastrofă pentru economie. Gândiți-vă la pâine, pentru că în componența pâinii, valoarea energetică este foarte mare. Dacă îmi crește prețul la energie cu 50%, mă aștept să crească și prețul pâinii cu 50%, pentru că impactul e mare”, a adăugat antreprenorul.

Feliciu Paraschiv consideră că majorarea TVA se va resimți aproximativ la fel atât în micile magazine, cât și în rețelele de supermarketuri deținute de marile multinaționale. În schimb, o scumpire a energiei va afecta mai mult micii comercianți români, odată cu eliminarea plafonării prețurilor la energie.

„Micile rețele au fost și vor fi mereu afectate. Noi ne-am uitat și la creșterea trecută a prețului la energie, în 2023 și marile rețele parcă nici nu au simțit impactul. Noi ne-am apucat să stingem luminile, să facem economie drastică. La marile rețele nu se întâmpla chestia asta, pentru că dumnealor au acces la alte piețe, probabil, cumpără energia din altă parte, de la niște furnizori cu care au relații mai bune. Noi, fiind mici, nu reușim. Foarte mulți dintre noi, înainte de plafonarea la energie de acum 2 ani, au intrat în FUI - furnizori de ultimă instanță. Nu mai voia nimeni să-i mai ia, niciun furnizor de energie nu mai voia să facă contract. Și stăteam în FUI. Noroc că a venit plafonarea, pentru că altfel plăteam niște prețuri de nu mai eram pe piață nici un sfert”, crede Paraschiv.

„TVA pe toată lumea va afecta, e posibil ca marii retaileri, care au negocieri foarte bune, să reușească să mai compenseze din el. Dar nu cred, e suportabilă creșterea de TVA. 3% nu înseamnă foarte mult. 3% la 10 lei înseamnă 30 de bani, nu e foarte mult, Problema mare e la curentul electric și la gaz. Vom avea o perioadă de 6-8 luni destul de critică pentru noi. De regulă, omul se învață cu greul, clienții”, a mai explicat antreprenorul Feliciu Paraschiv.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că Guvernul va crește, de la 1 august 2025, cota standard de TVA de la 19% la 21% și cotele reduse de TVA de la 5% și 9% la 11%.