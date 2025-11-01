Patron: Există riscul să fie concediați 50.000 de angajaţi din firme de construcţii din toată România

Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fie disponibilizaţi în următoarele şase luni, a declarat, sâmbătă, preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, Cristian Erbaşu, în cadrul unei conferinţe la Sinaia. Unele şantiere sunt deja abandonate, potrivit patronului firmei Construcţii Erbaşu, citat de News.ro.

Situaţia a survenit în urma întreruperii unor proiecte finanţate prin programele Anghel Saligny (fonduri de la bugetul de stat) şi PNRR (fonduri europene). Companiile din construcţii îşi calibraseră numărul de angajaţi la un anumit număr de proiecte, iar acum vor fi nevoite să recurgă la concedieri, deoarece nu îi mai au capacitatea de a menţine personalul angajat anterior, dimensionat la respectivele proiecte.

„Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fi disponibilizaţi, în acest an şi anul viitor. Este ordinul de mărime pe care îl previzionăm pe următoarele şase luni. Această situaţie a apărut în urma reducerii bugetelor de investiţii (ale companiilor din construcţii, n.r.) şi în urma încetinirii sau opririi unor proiecte”, a spus preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, în cadrul unei conferinţe la Sinaia.

La nivelul întregii ţări, în construcţii lucrează circa 500.000 de angajaţi.

Întrebat dacă semnelele sunt negative din partea companiilor din domeniu, Erbaşu a răspuns ”absolut”.