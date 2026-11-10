Patron de firmă de contabilitate: „Oamenii nu înțeleg ce facem noi. Pentru mulți antreprenori, contabilitatea este un black box în care este un Harry Potter mic cu o baghetă” 

Un patron de firmă de contabilitate spune că una dintre cele mai mari provocări în relația cu antreprenorii cu care colaborează a fost să-i facă să înțeleagă că serviciile de contabilitate nu înseamnă doar bilanțuri și declarații, ci îi pot ajuta să vadă mai bine cum merge afacerea și ce decizii ar trebui să ia.

Marcel Vulpoi este conferențiar universitar doctor la Academia de Studii Economice (ASE) și co-fondator și CEO al VTM, companie care oferă servicii de contabilitate, consultanță și resurse umane, printre altele. Marți, acesta a vorbit despre experiența sa în lucrul cu antreprenorii, în cadrul Tax & Technology Summit 2026, eveniment organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF), la care StartupCafe.ro este partener media.

Vulpoi a povestit că atunci când discută cu antreprenorii, prima întrebare pe care le-o adresează este ce rapoarte primesc de la contabilul actual. Răspunsurile pe care le-a primit de-a lungul timpului l-au surprins, spune el.

„Prima întrebare pe care o pun e următoare: ce rapoarte primiți de la actualul contabil? Știți care e cel mai amuzant răspuns pe care l-am primit? O „bilanță”. Am mai primit unul și mai tare: primesc două tabele, unul îl pun în biblioraftul roșu, unul în biblioraftul albastru. Ce erau tabelele alea? O balanță și niște declarații, dar pentru el sunt tot niște tabele. Astea sunt rapoartele pe care le primesc foarte mulți antreprenori de la noi”, a povestit el.

Marcel Vulpoi spune că această situație apare pentru că mulți antreprenori nu înțeleg ce presupune, de fapt, munca unui contabil.

„Oamenii nu înțeleg ce facem noi. Pentru mulți antreprenori, contabilitatea este un black box în care este un Harry Potter mic cu o baghetă și în care spune TVA, 7.425. N-ați primit și voi telefoane din alea: cum fac să plătesc și eu mai puțin TVA? Pentru că ei nu înțeleg. S-au întrebări din alea tâmpite: dacă îmi cumpăr o mașină, plătesc mai puțin impozit pe profit?”, a declarat el în cadrul evenimentului Tax & Technology Summit 2026.

Pentru a schimba această percepție, Vulpoi spune că a încercat să le explice antreprenorilor, pe înțelesul lor, cum îi pot ajuta informațiile contabile să ia decizii mai bune.

El a dat exemplul unui antreprenor care pornise de la o singură cantină și ajunsese să aibă trei restaurante și patru cantine. Deși afacerea crescuse, acesta își verifica personal angajații, mergând la cantină la ora 4 dimineața, de teamă că ar putea fura marfa, spune el. Vulpoi i-a propus să urmărească mai atent veniturile și cheltuielile, dar antreprenorul nu era familiarizat cu termeni precum P&L sau cashflow.

„Îi zic: dar nu te-ar interesa și pe tine să ai un P&L? Adică venituri, cheltuieli. (n.r. Antreprenorul i-a spus) ar fi mișto. Sau un cashflow. Încasări și plăți. […] Ulterior, i-am zis: haide să facem niște rapoarte simple. Haide să vedem, de exemplu, cât câștigi pe bar și cât câștigi pe mâncare. Food & beverage, simplu. Nu te-ar interesa să vezi dacă acolo faci bani și acolo pierzi bani? Că poate mai mărești prețul cu 2 lei și faci mai mulți bani. Și atunci îl vinzi prin perspectiva beneficiului pe care el îl are atunci când accesează ceva”, a detaliat el.

În primele două luni, antreprenorul respectiv nu prea înțelegea rapoartele. Din a treia lună, însă, a început să observe unde pierde bani, susține Vulpoi.

„Primele două luni se uită la ce-i transmitem noi ca porcul la portocale, cum zic eu. După a treia lună, omul a început: eu pierd pe bar atâția bani? Eu iau acum 2 lei și fac 3. […] Am tradus ceea ce ei au nevoie și cum pot să ia decizii. Același om, astăzi mă sună și zice: îmi mai faceți și mie un due diligence, că vreau să mai cumpăr o cantină? Și ăsta e proiectul cu care mă mândresc cel mai tare”, a spus Marcel Vulpoi.

„Noi, contabilii, suntem precum doctorii”

Marcel Vulpoi a povestit și cum a început afacerea în 2004, într-o garsonieră, alături de o asociată și un singur angajat. La început, și-a stabilit ca obiectiv să ajungă la 30 de angajați, lucru care s-a întâmplat în 5 - 6 ani. Apoi și-a propus să ajungă la 100 de angajați, obiectiv pe care l-a atins câțiva ani mai târziu. Ulterior, a decis să schimbe abordarea.

„După vreo câțiva ani am zis: OK, și acum? […] Și am găsit un obiectiv în care am zis: haide să ne distrăm, să facem lucrurile puțin diferite. În ceea ce privește când am simțit prima dată, să zic, succesul, cred că a fost la prima recomandare. Mereu am spus că noi, contabilii, suntem precum doctorii. Suntem recomandați doar dacă facem o treabă bună. Nimeni nu recomanda un medic care ți-a rupt falca”, a spus el.

Vulpoi a vorbit și despre un moment decisiv din activitatea sa de antreprenor, care a apărut la aproximativ un an și jumătate de la înființarea firmei.

„Am decis că nu îmi place muncă. Momentul în care am zis: eu nu mai am ce să caut în partea operațională, ci este nevoie de mine să fac alte lucruri decât cele operaționale. Sigur că pentru noi, contabilii, zona de confort este balanța de verificare. […] Aia este zona unde noi ne simțim bine, unde n-avem nicio emoție, nicio problemă. Suntem în zona de siguranță”, a punctat el.

Astăzi, Vulpoi & Toader Management (VTM), compania pe care a co-fondat-o, are o rețea de franciză care cuprinde aproximativ 32 de firme din România, interesate să ofere servicii de contabilitate sub brandul VTM.