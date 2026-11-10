Ministrul Finanțelor: 2027, primul an fără IMCA. „Avem în pregătire un pachet de simplificare prin care încercăm să reducem din declarații”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, marți, la Tax & Technology Summit 2026, eveniment organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF) și la care este partener media și StartupCafe.ro, că anul 2027 este primul fără impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA).

„Am reușit, după niște luni bune de discuții, să obținem o reducere a acestui impozit în 2026. Astăzi, la un an distanță, pot să vă spun că 2027 va fi primul an fără IMCA și ne dorim, pe cât posibil, să renunțăm la toate aceste taxe toxice care descurajează dezvoltarea, descurajează investițiile și care ne-au afectat foarte mult în ultimii ani”, a declarat ministrul Finanțelor la eveniment.

El a mai spus că „bugetul nu poate fi o simplă însumare a tuturor nevoilor de finanțare, ci trebuie construit responsabil”. „Exact acest lucru a fost pe agenda discuțiilor de la Bruxelles de ieri”, a mai completat el.

Luni, Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut noi runde de discuţii la ECOFIN şi Eurogrup, la Bruxelles. El a spus marți că a avut discuții și cu comisarii europeni Valdis Dombrovskis și Wopke Hoekstra.

„Am discutat despre stadiul în care suntem, de pregătirea bugetului, proiecțiile pentru 2027, ipotezele de la care plecăm, astfel încât să construim un buget realist, care să confirme că România e pe drumul cel bun, că suntem serioși, că suntem consecvenți, că deficitul va fi redus în continuare, conform planului, și că facem acest lucru pentru că am internalizat și suntem conștienți că această țară nu se poate dezvolta fără disciplină fiscală”, a declarat ministrul Nazare.

El a mai punctat că România „nu se poate dezvolta cu o harababură în investiții”.

„Tot felul de investiții, unele au valoare, unele nu au valoare, unele au factori de multiplicare, unele nu. Trebuie să facem ordine și în cheltuieli și în investiții și să punem bazele unei creșteri economice sănătoase, nu doar pentru un an, pentru doi, pentru următorii, și astfel vom putea să facem consolidarea fiscală de până în 2030 mult mai ușor de dus. Altfel faci consolidarea fiscală când ești pe creștere economică sănătoasă și altfel faci consolidarea când riști tot timpul să ai o contracție”, a spus el.

De asemenea, conform ministrului Finanțelor, proiecția de contracții pe acest an este una „relativ minoră, 0,4%, și cu toate acestea să știți că sunt optimist”.

„Aștept datele de pe trimestru III. Ne uităm la performanța agriculturii și performanța în construcții. Sunt semnale foarte bune din construcții și soarta creșterii economice din 2026 va fi tranșată de rezultatele pe ultimul trimestru. În orice caz, ce pot să vă spun este că vom menține aceleași legături pe care le avem până acum, să transmitem semnale de credibilitate și aceste semnale de credibilitate se vor transpune în niște dobânzi mai mici. Dobânzile mai mici și un deficit mai mic înseamnă mai mulți bani în piață, mai mulți bani pentru economie și în final, oxigenul pentru relansare”, a mai spus el.

Ministrul Finanțelor: „Avem în pregătire un pachet de simplificare, prin încercăm să reducem din declarații”

Ministrul a mai vorbit despre regimul de impozitare pentru microîntreprinderi în România și măsurile luate.

„Știți foarte bine că anul trecut am discutat tot aici despre micro, despre măsurile cu care le discutam pentru micro și tot anul trecut, după discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră, a rămas o singură cotă pentru micro, de 1%, deci o cotă unică pentru micro de 1%. Bineînțeles că măsura asta s-a pierdut printre multe altele, dar totuși ea a existat. Ce trebuie să facem în continuare? Avem nevoie de simplificare. Avem în pregătire un pachet de simplificare, prin care încercăm să reducem din declarații, să clarificăm anumite formulări, multe formulări care pot fi clarificate, să reducem din birocratie, să vă facem viața mai ușoară”, a spus el.

Ministrul Finanțelor a spus că acesta este „un lucru extrem de important, dincolo de nivelul taxelor”.

„E un efort pe care nu doar Ministerul de Finanțe, ci între guvernul trebuie să-l facă și dacă îl facem cu responsabilitate, pe model omnibus, vom vedea efecte foarte importante”, a mai spus el.