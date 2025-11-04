PartnerVet mai face o achiziție în 2025: Cumpără o clinică veterinară din Satu Mare, înființată acum 18 ani

Rețeaua românească de servicii veterinare PartnerVet, în care investesc oamenii de afaceri Sacha Dragic și Ferenc Korponay, anunță marți, printr-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro că achiziționează o clinică veterinară din Satu Mare.

Rețeaua de servicii veterinare se extinde, astfel, în Satu Mare prin achiziția clinicii Dr. Condurache, înființată acum 18 ani.

„Această nouă achiziție marchează consolidarea prezenţei grupului PartnerVet în Transilvania, după integrările din Bucureşti, Ilfov, Cluj, Sibiu, Timişoara, Constanţa, Tulcea şi Botoşani”, anunță PartnerVet.

Clinica veterinară Dr. Condurache a fost înfiinţată în 2007 de medicii Anca Condurache şi Vlad Condurache. Clinica oferă servicii de chirurgie generală, chirurgie laparoscopică, cardiologie, anesteziologie, dermatologie, oftalmologie, stomatologie şi ortopedie pentru animale de companie.

Cu o echipă formată din 4 medici veterinari şi 4 asistenţi tehnicieni, în cadrul clinicii Dr. Condurache pot fi efectuate investigaţii şi tratamente de prevenţie şi profilaxie, de la consultaţii, vaccinări şi deparazitări până la analize de laborator şi tratamente personalizate.

„Alăturarea clinicii noastre în grupul PartnerVet reprezintă un pas important în călătoria pe care am început-o acum aproape două decenii cu multă pasiune pentru medicina veterinară, și cu respect față de pacienți și proprietarii lor. Sunt convins că, împreună cu PartnerVet, vom continua să ridicăm standardele serviciilor medicale veterinare din Satu Mare și din întreaga regiune”, a spus Dr. Vlad Condurache (foto dreapta), co-fondator al clinicii veterinare Dr. Condurache.

„Suntem încântați să primim alături de noi o echipă medicală dedicată, puternic calificată în cardiologie şi anesteziologie, un reper al excelenței medicale veterinare din nord-vestul țării. Această achiziție marchează extinderea noastră în Transilvania și continuarea misiunii de a construi o rețea națională de clinici unite prin aceleași valori: calitate, profesionalism și grijă autentică pentru animalele de companie”, a declarat Ioan Masca (foto stânga), CEO PartnerVet.

PartnerVet este o companie românească care îşi propune „dezvoltarea şi integrarea serviciilor medicale veterinare din România”. Cu o echipă de management specializată în dezvoltare şi eficientizare de operaţiuni, resurse umane, marketing, infrastructură IT şi optimizare financiară, grupul PartnerVet deţine cea mai extinsă reţea la nivel naţional, formată din două spitale şi 17 clinici veterinare în Bucureşti, Ilfov, Cluj, Timişoara, Satu Mare, Constanţa, Tulcea, Sibiu şi Botoşani.

Grupul lucrează cu peste 180 de medici veterinari şi tehnicieni. PartnerVet spune că se concentrează în prezent pe „standardizarea infrastructurii tehnologice și modernizarea clinicilor partenere, precum și pe dezvoltarea prezenței digitale și promovarea unităților din rețea”.

Platforma românească de servicii veterinare PartnerVet are ca investitori principali firmele de investiții D Craig Holding (controlată de fondatorul Superbet, Sacha Dragic) și Vetimex (controlată de antreprenorul băimărean Ferenc Korponay).