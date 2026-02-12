Orange lansează primul internet fix 5G din România

Orange a anunțat joi, 12 februarie, lansarea primei soluții din România de internet fix 5G+ „pentru acasă”, fără instalare, care va oferi viteze de până la 1,5 Gbps, trafic nelimitat și prima lună cu reducere 100%.

Prin Net Fix 5G+, compania oferă o soluție plug-and-play, care nu necesită instalare sau configurare.

„Clienții pot avea internet cu viteze de până la 1500 Mbps în 5 minute de când intră în posesia echipamentului”, se arată în comunicatul transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Rețeaua 5G/5G+ a Orange acoperea la finalul lui 2025 aproape 90 de orașe și împrejurimi. Compania spune că are „cea mai rapidă rețea mobilă” din România, cu viteze medii de download de 95 Mbps, precum și cel mai rapid internet fix - cu viteze medii de download de 558 Mbps.

Compania mai spune că a dus internetul de mare viteză chiar și în Delta Dunării, „una dintre cele mai izolate zone din țară”. Puterea de acoperire este importantă în special pentru „utilizatorii cu a doua locuință sau o casă de vacanță, unde conectivitatea de mare viteză nu a fost pe primul loc până acum”.

Costuri

Noul serviciu costă 18 EUR/lună la care se adaugă TVA, include router-ul 5G+ și oferă mai multe opțiuni în plus pentru cei care vor acces la servicii de streaming și content online. Clienții pot include în pachet abonamente Netflix Basic, Standard sau Premium, HBO Max și Youtube Premium, acestea având prețuri promoționale pentru diverse perioade.

Clienții care adaugă Net Fix 5G+ la un alt pachet de servicii (internet fix prin fibră, abonament de mobil), vor primi un discount de 2 EUR/lună, fără TVA.

„Lansarea serviciului Net Fix 5G+ în România reprezintă o noutate pentru clienții casnici. (...) Este un serviciu demult așteptat în România, care vine în completarea infrastructurii fixe și suntem bucuroși să-l lansăm astăzi pe piață”, a declarat Antoine Drevon, Consumer Director la Orange Romania.











