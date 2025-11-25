Joburi în IT: VOIS (Vodafone) face angajări în Iași. 150 de locuri de muncă, disponibile

S-a deschis un nou birou VOIS România în Iași, iar compania oferă 150 de locuri de muncă în tehnologie, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Compania caută candidați pentru cele 150 de posturi deschise pe software engineering, cloud computing, IoT, securitate cibernetică și analiză de date.

„Suntem încântați să deschidem un nou birou VOIS la Iași. Este un moment oportun pentru a ne poziționa ca angajatori de top în domeniul tehnologiei în Iași, având în vedere creșterea Vodafone în România și politicile Uniunii Europene privind suveranitatea digitală, care deschid calea către noi oportunități în domeniile AI, cloud și securitate cibernetică”, a declarat Felipe Canedo, Technology VOIS Director.

Noul birou din Iași va funcționa ca hub regional de dezvoltare și suport, contribuind la oferta globală de servicii IT furnizate de VOIS România, parte din compania care oferă servicii de business clienților din întreaga rețea globală Vodafone și din sectorul de telecomunicații B2B.

VOIS România este un centru de excelență în tehnologie, parte a Vodafone Intelligent Solutions. Firma spune că are 3.600 de angajați și oferă oportunități în mai multe arii tehnologice.