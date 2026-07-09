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OpenAI lansează familia de modele de inteligență artificială vocală GPT-Live

OpenAI lansează familia de modele de inteligență artificială vocală GPT-Live
Sursă: OpenAI
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OpenAI a lansat GPT-Live, o nouă familie de modele de inteligenţă artificială capabile să asculte şi să vorbească simultan, în timp real, oferind conversaţii mult mai naturale decât sistemele vocale tradiţionale, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Firma, care se pregăteşte pentru listarea la bursă, a anunţat că va pune la dispoziţia utilizatorilor din întreaga lume două versiuni ale noii tehnologii: GPT-Live-1 şi GPT-Live-1 mini.

Noua familie de modele permite desfăşurarea dialogurilor fără pauzele specifice asistenţilor vocali actuali, AI-ul putând asculta utilizatorul şi răspunde în acelaşi timp.

În luna mai, OpenAI lansase deja trei modele audio dedicate platformei sale pentru dezvoltatori, cu scopul de a crea agenţi software bazaţi pe voce, capabili să poarte conversaţii mai naturale şi să îndeplinească sarcini în timp real.

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