OpenAI (ChatGPT) va oferi UE acces la noul model GPT-5.5-Cyber, în timp ce Anthropic refuză încă accesul la Mythos

OpenAI a anunţat că va permite UE accesul la noul său model de inteligenţă artificială dedicat securităţii cibernetice, GPT-5.5-Cyber, în timp ce rivalul Anthropic nu a oferit încă Bruxellesului acces la modelul Mythos, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Compania americană a precizat că parteneri europeni, inclusiv companii, autorităţi guvernamentale, instituţii de securitate cibernetică şi structuri europene precum EU AI Office, vor putea utiliza modelul GPT-5.5-Cyber.

OpenAI a lansat săptămâna trecută modelul într-o versiune limitată pentru echipe verificate de securitate cibernetică.

Decizia vine la o lună după lansarea modelului Mythos de către Anthropic, tehnologie care a declanşat îngrijorări globale privind utilizarea AI pentru atacuri informatice asupra infrastructurilor software critice.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a salutat decizia OpenAI şi a declarat că Bruxellesul apreciază „transparenţa” companiei şi disponibilitatea acesteia de a acorda acces instituţiilor europene.

Regnier a confirmat că au avut loc deja schimburi între OpenAI şi UE şi că noi discuţii sunt programate în această săptămână.

„Acest lucru ne va permite să urmărim foarte atent implementarea modelului şi să abordăm preocupările de securitate”, a spus el.

În schimb, deşi Mythos a fost lansat acum o lună, Anthropic nu a acordat încă Uniunii Europene acces pentru evaluarea modelului.

Comisia Europeană poartă discuţii cu Anthropic, însă acestea se află într-un stadiu „diferit” faţă de negocierile cu OpenAI, a precizat Regnier.

Oficialul european a spus că au existat „patru sau cinci” întâlniri cu Anthropic, dar că discuţiile nu au ajuns încă la nivelul acordului propus de OpenAI.

Şeful OpenAI pentru relaţia cu statele, George Osborne, a declarat că laboratoarele AI nu ar trebui să fie singurele care decid standardele de securitate cibernetică.

„Cele mai noi capabilităţi AI pentru securitate cibernetică trebuie să fie disponibile pentru cât mai mulţi apărători europeni, nu doar pentru câţiva”, a afirmat Osborne.

OpenAI a precizat că iniţiativa face parte din „EU Cyber Action Plan”, prin care compania doreşte să colaboreze cu instituţiile şi autorităţile europene pentru întărirea securităţii cibernetice şi protejarea infrastructurilor digitale.