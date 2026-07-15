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OpenAI (ChatGPT) va lansa o boxă inteligentă anul viitor

Site-ul OpenAI
Sursă: © Denis Shevchuk | Dreamstime.com
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Primul produs hardware dezvoltat de compania de inteligență artificială OpenAI va fi o boxă inteligentă, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Boxa inteligentă va permite utilizatorilor să comunice cu ChatGPT, iar asta va fi principala funcţie a primului produs dezvoltat de companie, conform News.ro.

Nu va exista un ecran, însă, cu o cameră şi o serie de senzori, boxa va permite AI-ul să „înţeleagă” mediul înconjurător pentru a oferi răspunsuri legate de acesta.

Pentru comunicarea cu utilizatorul, boxa va folosi noul model vocal GPT-Live, pentru care compania tocmai a lansat o actualizare, care-i permite să asculte şi să vorbească în acelaşi timp.

Graţie bateriei din dotare, boxa va fi şi portabilă, permiţând utilizatorilor să o mute dintr‐un loc într-altul sau o poarte cu ei oriunde se deplasează.

Nu vor lipsi nici funcţiile deja obişnuite pentru această categorie de produse, precum cele de smart home, redarea muzicii şi posibilitatea de a răspunde la mesaje.

Chiar dacă prezentarea oficială va fi făcută undeva spre finele acestui an, lansarea pe piaţă va avea loc în 2027, întrucât producătorul mai are de pus la punct ultimele detalii.

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