Cluj: Studenți canadieni, câștigători ai unei competiții de studii de caz în afaceri, susținută de BT Asset Management

Studenții de la Asper School of Business din Canada au câștigat medalia de aur la cea de-a doua ediție a Babeș-Bolyai University International Case Competition (BBU-ICC), competiție internațională de studii de caz în afaceri organizată de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Competiția, ce a avut loc în perioada 13-19 septembrie la Cluj-Napoca, a reunit echipe de studenți de la 14 universități din 9 țări și 3 continente, fiind singura de acest nivel organizată în România, susțin organizatorii.

În urma prezentărilor susținute în marea finală, echipa Asper School of Business din Canada a obținut medalia de aur, în timp ce Wilfrid Laurier University, tot din Canada, a primit medalia de argint. Locul al treilea și medalia de bronz au revenit echipei Thammasat University din Thailanda. Cele trei echipe s-au calificat în finală în urma rezultatelor obținute în cele două runde de calificare ale competiției.

„Faptul că BBU-ICC aduce la Cluj-Napoca, de la a doua ediție, echipe de la 14 universități de pe trei continente arată că această competiție are un potențial real de a deveni un reper internațional. Studenții lucrează pe provocări concrete ale unor companii din România, iar soluțiile lor sunt evaluate la standarde internaționale. Pentru FSEGA, este o oportunitate de a ne conecta cu o comunitate academică globală și de a le oferi studenților noștri un context competitiv la cel mai înalt nivel”, a spus conf. univ. dr. Răzvan V. Mustață, decanul FSEGA.

Pe parcursul săptămânii de concurs, participanții au avut de rezolvat două studii de caz bazate pe provocări reale ale mediului de afaceri din România, propuse de Autonet România și BT Asset Management.

Pentru primul studiu de caz, studenții au avut la dispoziție 6 ore pentru a dezvolta un nou model de afaceri prin care Autonet să se adapteze dinamicii pieței autovehiculelor electrice din România.

Cel de-al doilea studiu de caz a presupus elaborarea unor soluții pentru extinderea portofoliului de produse al BT Asset Management și valorificarea oportunităților oferite de digitalizare și inteligența artificială. Pentru această provocare, echipele au beneficiat de 14 ore de pregătire.

Soluțiile finaliștilor au fost prezentate în Aula UBB-FSEGA, în fața unui juriu format din profesioniști ai mediului de afaceri și reprezentanți ai companiilor care au furnizat studiile de caz. Evaluarea a avut la bază rezultatele obținute în cele două runde de calificare, câștigătoarea fiecăreia dintre cele trei divizii calificându-se în etapa finală a competiției.

Dincolo de provocările academice și profesionale, programul BBU-ICC 2026 a inclus activități culturale și sociale dedicate studenților și profesorilor coordonatori veniți din diferite colțuri ale lumii. Aceștia au avut ocazia să descopere Universitatea Babeș-Bolyai, orașul Cluj-Napoca și împrejurimile sale, dar și să dezvolte relații internaționale și să cunoască mai îndeaproape mediul universitar și cultural al regiunii.

„Pe baza feedbackului primit din partea echipelor participante, putem spune că și în acest an competiția organizată alături de studenții UBB-FSEGA s-a ridicat la nivelul așteptărilor internaționale. Felicităm câștigătorii și le mulțumim studenților UBB-FSEGA care demonstrează nu doar că reprezintă cu succes România la concursuri internaționale, ci și că sunt gazde excelente! Acest schimb de know-how contribuie și la consolidarea relațiilor universității cu instituții de învățământ economic de prestigiu din întreaga lume. Pornind de la succesul și experiența primelor două ediții, putem spune deja că suntem încrezători în nivelul ridicat al competiției pe care o vom avea în septembrie 2027, în cadrul celei de-a treia ediții a BBU-ICC”, declară prof. univ. dr. Levente Szász, prorector al UBB și fondator al competiției.

Oferta Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai (FSEGA-UBB) include programe de executive education, cercetare avansată, consultanță și inițiative de dezvoltare sustenabilă. Din 2021, UBB, prin FSEGA, este membru permanent cu drepturi depline al European Foundation for Management Development (EFMD).