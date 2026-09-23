ANIS prelungește termenul de înscriere a proiectelor pentru Bursele ANIS 2026, destinate cadrelor universitare tinere

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) prelungește, până pe 30 septembrie 2026 inclusiv, perioada de înscriere a proiectelor la cea de-a noua ediție a programului Bursele ANIS, prin care lectorii, asistenții universitari și doctoranzii pot primi granturi de câte 5.000 EUR de la firme IT, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Regulamentul programului, criteriile de evaluare și platforma de înscriere pot fi consultate AICI.

În acest an, vor fi acordate 21 granturi în valoare de câte 5.000 EUR, cu sprijinul unui număr record de 16 companii din industria IT. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Galei Bursele ANIS 2026, care va avea loc pe 10 noiembrie, la Universitatea Politehnica Timișoara.

Asistenții universitari, lectorii și doctoranzii de la facultăți din întreaga țară pot aplica la una dintre cele nouă categorii ale programului.

Înscrierile se realizează pe platforma digitală dedicată programului Bursele ANIS, prin intermediul căreia participanții își vor putea crea conturi, încărca documentația necesară și urmări procesul de aplicare. Platforma este utilizată și de membrii juriului pentru evaluarea și punctarea proiectelor.

Pot aplica lectorii universitari, asistenții și doctoranzii de până în 40 de ani, care în anul universitar 2025–2026 predau discipline ce includ tehnologii precum Big Data, Cybersecurity, AI/Machine Learning, IoT, Cloud Computing, Quantum Computing, Healthtech sau proiecte din categoria Tech for All și AI for All, destinate să aducă tehnologia în facultăți non-IT.

În cele opt ediții de la lansarea programului, 107 de proiecte din 51 de facultăți (21 de centre universitare) au fost susținute prin granturi în valoare totală de 535.000 EUR.