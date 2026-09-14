OpenAI (ChatGPT) renunță la listarea la bursă în 2026, în timp ce liderii din AI cer încetinirea dezvoltării tehnologiei

OpenAI nu se va lista la bursă în acest an, CEO-ul Sam Altman afirmând că o ofertă publică iniţială în actualul context ar fi ”nepotrivită”, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind siguranţa sistemelor AI avansate, conform News.ro, care citează CNBC.

Anunţul vine la doar o lună după ce directorul financiar al OpenAI, Sarah Friar, le spusese angajaţilor că grupul ar putea intra la bursă în 2027 sau chiar mai devreme dacă afacerea continuă să crească puternic. Declaraţia lui Altman arată însă că problemele de siguranţă încep să influenţeze inclusiv planurile comerciale ale marilor companii AI.

În aceeaşi zi, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a propus un plan în trei etape pentru încetinirea deliberată a dezvoltării celor mai performante modele. Prima etapă presupune acces extins pentru evaluatori independenţi, a doua standarde comune de siguranţă între marile companii AI din ţările democratice, iar a treia coordonarea între guvernele democratice şi cele autoritare. Amodei a precizat că încetinirea nu înseamnă oprirea dezvoltării, ci acordarea timpului necesar pentru testarea şi securizarea modelelor.

Sam Altman şi Elon Musk au susţinut public propunerea, într-un rar moment de consens între trei dintre cei mai importanţi rivali din industria AI. Altman a afirmat că ritmul dezvoltării sistemelor avansate a devenit un subiect central al discuţiilor din OpenAI şi a anunţat că firma va permite accesul evaluatorilor independenţi la sistemele sale, la fel ca Anthropic.

Presiunile cresc şi la Washington, unde parlamentari republicani şi democraţi cer noi reguli de siguranţă pentru AI, în timp ce autorităţile locale se confruntă cu opoziţia faţă de centrele de date şi consumul lor ridicat de energie şi apă. Sarah Heck, responsabilă de politica publică la Anthropic, a cerut inclusiv blocarea vânzărilor celor mai avansate cipuri către China şi introducerea unor teste obligatorii pentru modelele AI de frontieră.

Amodei avertizează însă că ritmul trebuie calibrat cu atenţie, deoarece o încetinire excesivă ar putea permite statelor autoritare să preia avantajul tehnologic. El estimează că un an sau doi câştigaţi înainte ca modelele să atingă niveluri critice de performanţă ar putea oferi industriei timpul necesar pentru îmbunătăţirea sistemelor de siguranţă şi reducerea riscului unor consecinţe grave.