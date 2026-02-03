Olandezii de la HempFlax, cultivatori şi procesatori de cânepă, vând afacerea din România

Portofoliul agricol din România al companiei olandeze HempFlax, cultivator şi procesator de cânepă, este scos la vânzare, anunţă firma de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox, citată de News.ro.

Portofoliul HempFlax include proprietăţi agricole cu o suprafaţă totală de aproape 800 de hectare de teren şi toate echipamentele şi utilajele aferente activităţii de producţie, proprietatea fiind amplasată în zona Sebeş–Alba Iulia.

„Compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox a fost desemnată să promoveze şi să vândă în exclusivitate portofoliul agricol din România al companiei olandeze HempFlax, cultivator şi procesator de cânepă. Portofoliul reprezentă o oportunitate importantă pentru investitorii interesaţi să intre pe piaţa România, interesul pentru terenurile agricole fiind în continuare ridicat datorită poziţionării favorabile a acestora în contextul pieţei europene”, anunţă compania.

Portofoliul HempFlax include proprietăţi agricole cu o suprafaţă totală de aproape 800 de hectare de teren compact şi unitar, situate în proximitatea unei facilităţi moderne de procesare a cânepei. Configuraţia terenului permite dezvoltarea unor linii diverse de producţie, fiind potrivit pentru o gamă largă de operaţiuni agricole.

Pe lângă teren, pachetul pus la vânzare include toate echipamentele şi utilajele aferente activităţii de producţie. Proprietatea este amplasată în zona Sebeş–Alba Iulia, un hub industrial consolidat, care atrage actori importanţi din industriile auto, prelucrarea lemnului şi industria alimentară.

„HempFlax a început să investească în anul 2015 într-o fabrică de procesare a canepii în zona Şebes, iar decizia companiei de a-şi închide operaţiunile din România vine în urma unei reevaluări strategice. Viziunea companiei este de a integra pe verticală lanţul de aprovizionare în activităţi cu valoare adăugată, în detrimentul producţiei la scară largă. Investiţiile vor fi concentrate mai aproape de clienţii principali din Europa Occidentală, într-un demers de optimizare a resurselor şi aliniere la direcţiile de dezvoltare viitoare. În pofida acestei schimbări strategice, potenţialul portofoliului rămâne considerabil. Reputaţia regiunii ca hub de producţie, alături de dimensiunea şi infrastructura proprietăţii, oferă oportunităţi solide pentru investitorii care urmăresc să-şi extindă sau să-şi diversifice operaţiunile agricole în Europa de Est”, precizează compania de consultanţă imobiliară.

România continuă să ofere preţuri extrem de competitive pentru terenurile agricole, valorile locale situându-se în prezent sub pragul de 9.000 euro/hectar — semnificativ mai reduse comparativ cu media europeană. În Olanda, de exemplu, preţurile pot depăşi 85.000 euro/hectar, fapt care evidenţiază accesibilitatea şi potenţialul de creştere pe care îl oferă piaţa românească pentru investiţiile agricole, menţionează compania.

„Acest portofoliu reprezintă o oportunitate rară pentru investitori de a achiziţiona teren agricol de mari dimensiuni şi de o calitate superioară într-una dintre cele mai dinamice regiuni industriale din România. Având în vedere preţurile competitive comparativ cu pieţele din Europa de Vest şi includerea echipamentelor şi infrastructurii necesare, anticipăm un interes ridicat atât din partea investitorilor locali, cât şi a celor internaţionali”, spune Ştefan Surcel, head of industrial agency, Cushman & Wakefield Echinox.

HempFlax a fost fondată în 1993 de Ben Dronkers, cu misiunea de a readuce cânepa industrială la importanţa pe care a avut‑o de-a lungul istoriei.

Activitatea agricolă HempFlax se desfăşoară în Olanda, Germania şi România, cu fabrici localizate în Oude Pekela (Olanda) şi Alba Iulia (România).

Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanţă imobiliară pe piaţa locală şi afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, deţinut şi operat independent. Echipa de peste 80 de profesionişti şi colaboratori oferă servicii investitorilor, dezvoltatorilor, proprietarilor şi chiriaşilor.

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) este unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare comerciale, cu 52.000 de angajaţi în 400 de birouri din 60 de ţări. Cu venituri de 9,4 miliarde de dolari, serviciile principale ale companiei sunt: consultanţă în gestionarea activelor şi investiţiilor, pieţe de capital, închirieri, administrarea proprietăţilor, reprezentarea chiriaşilor, servicii de proiect şi evaluare.