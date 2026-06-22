Noi situații 2026 în care firmele sunt declarate inactive. ANAF a pregătit procedura de aplicare și formularele

De la 1 ianuarie 2026 au fost introduse noi situații în care ANAF poate declara firmele inactive fiscal, iar acum Fiscul a pregătit și un proiect de ordin care stabilește procedura de aplicare și actualizează formularele necesare.

Prin Legea nr. 239/2025 au fost introduse două noi situații în care firmele pot fi declarate inactive fiscal, respectiv:

nu au cont de plăţi în România sau un cont deschis la o unitate a Trezoreriei Statului;

nu au depus situaţiile financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului legal pentru depunerea acestora.

Aceste două noi situații se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2026 și se adaugă unei liste mai lungi care cuprinde, printre altele, cazurile în care:

contribuabilul nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

contribuabilul se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

organul fiscal central constată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;

inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;

durata de funcţionare a societăţii este expirată;

societatea nu mai are organe statutare;

durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

Noi situații în care firmele sunt declarate inactive fiscal. Ce modificări propune ANAF

Ținând cont de actualizare acestei liste, ANAF propune:

aprobarea procedurii privind declararea inactivității fiscale a contribuabililor/plătitorilor, a procedurii de reactivare a contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi, precum și a procedurii de îndreptare a erorilor materiale;

aprobarea modelelor și conținutului formularelor utilizate de organele fiscale competente în derularea fluxurilor procedurale pentru aplicarea procedurilor prevăzute de ordin.

Totodată, vechiul Ordin ANAF nr. 3846/2015 privind procedurile de aplicare a regulilor referitoare la inactivitatea fiscală și formularele aferente urmează să fie abrogat.

Fiscul mai precizează că în prezent, deciziile privind declararea unei firme ca inactivă fiscal, reactivarea acesteia sau corectarea unor erori trebuie aprobate de directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.

Prin noul proiect, această competență ar urma să fie transferată către șefii unităților fiscale în a căror evidență fiscală sunt înregistrați contribuabilii ca plătitori de impozite, taxe și contribuții sociale sau directorului general din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, după caz.

ANAF mai vrea să se asigure că firmele declarate inactive nu sunt reactivate dacă, în realitate, nu mai funcționează la domiciliul fiscal declarat. Astfel, organele fiscale care au atribuții de executare silită vor trebui să verifice dacă firma își desfășoară efectiv activitatea la domiciliul fiscal declarat.

Accesează și descarcă proiectul de ordin al ANAF: