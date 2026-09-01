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OFICIAL ANAF: Invitația pentru audiere, utilizată în verificarea documentară, actualizată. Ce trebuie să știi 

OFICIAL ANAF: Invitația pentru audiere, utilizată în verificarea documentară, actualizată. Ce trebuie să știi 
Sursă: Foto: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro
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Ordinul ANAF prin care se actualizează formularul „Invitație pentru audiere”, utilizat în cadrul verificărilor documentare, a fost publicat marți în Monitorul Oficial. 

Astfel, contribuabilii vor avea la dispoziție două zile lucrătoare, în loc de 24 de ore, pentru a opta pentru desfășurarea audierii prin videoconferință. 

Este vorba despre Ordinul ANAF nr. 1019/2026 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară.

Modificarea vine după ce ANAF a introdus, prin Ordinul nr. 705/2026, un sistem de videoconferință prin care contribuabilii pot discuta de la distanță cu reprezentanții Fiscului în cadrul unor proceduri precum controalele fiscale, inspecțiile fiscale sau verificarea situației fiscale personale. 

Ordinul nr. 705/2026 prevede că persoanele interesate pot solicita desfășurarea întâlnirilor cu ANAF prin videoconferință în termen de două zile lucrătoare. 

În acest context, formularul „Invitație pentru audiere” a fost actualizat, iar termenul de 24 de ore pentru exprimarea opțiunii privind audierea prin videoconferință a fost înlocuit cu termenul de două zile lucrătoare. 

„Modificările din conținutul proiectului de Ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Anexei nr. 2 la OPANAF nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară, vor fi aplicate de structurile cu atribuții de inspecție fiscală, de structurile cu atribuții de control antifraudă și de structurile cu atribuții de verificare a situației fiscale personale, competente să efectueze acțiunile de verificarea documentară”, se arată în referatul care a însoțit ordinul în forma sa de proiect. 

Accesează și descarcă Ordinul ANAF nr. 1019/2026 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară.

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