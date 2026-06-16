OFICIAL Platforma de videoconferință a ANAF. Discuțiile cu Fiscul despre controale fiscale, audieri și alte proceduri se vor face și online

ANAF a publicat în Monitorul Oficial ordinul care introduce un sistem de videoconferință prin care contribuabilii pot discuta de la distanță cu Fiscul despre controale fiscale, inspecții sau verificarea situației fiscale personale.

Este vorba despre Ordinul nr. 705/2026 pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea întâlnirilor dintre organul fiscal central și contribuabili prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanță.

Platforma de videoconferințe a ANAF și Ministerului Finanțelor are rolul de a permite contribuabililor să discute online cu Fiscul, fără a mai fi nevoie să se deplaseze la sediile sale.

Procedura privind desfășurarea întâlnirilor dintre organul fiscal central și contribuabili prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanță se referă la:

a) mijloacele de identificare electronică în platforma de videoconferință a Ministerului Finanțelor (MF) - Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF);

b) procedurile legale care fac obiectul întâlnirilor ce pot fi desfășurate prin platforma de videoconferință a MF-ANAF;

c) accesul la întâlnirile desfășurate prin platforma de videoconferință a MF-ANAF;

d) regulile și condițiile privind desfășurarea întâlnirilor prin platforma de videoconferință a MF-ANAF.

Persoanele care participă la întâlniri prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanță se identifică în platforma de videoconferință a MF-ANAF prin oricare din următoarele:

a) certificate calificate aferente contului SPV;

b) NPOTP - identificatorul utilizatorului reprezentând nume de utilizator și parolă aferente contului SPV și OTP;

c) ROeID.

Procedurile legale și/sau etapele procedurale care fac obiectul întâlnirilor ce pot fi desfășurate prin platforma de videoconferință a MF-ANAF sunt următoarele:

1. Control fiscal

Începere inspecție fiscală;

Începere verificare a situației fiscale personale;

Derulare inspecție fiscală;

Derulare verificare a situației fiscale personale;

Discuție finală inspecție fiscală;

Discuție finală verificare a situației fiscale personale;

2. Audiere

Audiere privind respingerea cererii de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget;

Audiere privind respingerea cererii de acordare a eșalonării la plată/menținere a valabilității eșalonării la plată/modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale;

Audiere în vederea soluționării cererii privind grupul fiscal unic, privind taxa pe valoarea adăugată;

Audiere în vederea soluționării cererii privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit;

Audiere verificare documentară;

3. Audiență

4. Mediere

5. Alte proceduri legale și/sau etapele procedurale. În această situație, ANAF publică lista actualizată a procedurilor legale și/sau a etapelor procedurale pe site-ul său, cu 10 zile înainte ca acestea să se poată desfășura prin platforma de videoconferință a MF-ANAF.

Pentru a participa la derularea procedurilor legale prin platforma de videoconferință, contribuabilii comunică prin SPV organului fiscal central informații privind datele de identificare ale persoanelor participante, respectiv nume, prenume și cod numeric personal/număr de identificare fiscală și, după caz, actul de împuternicire, semnat electronic de persoana care are calitatea de a acorda mandat pentru participarea la întâlniri.

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, platforma de videoconferință a MF-ANAF trebuie conectată cu portalul de internet al ANAF și cu serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV). Proiectul este parte a PNRR, având ca termen de implementare data de 30 iunie 2026.

Accesează și descarcă Ordinul nr. 705/2026 pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea întâlnirilor dintre organul fiscal central și contribuabili prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanță.