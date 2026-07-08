ANAF vrea să actualizeze invitația pentru audiere, utilizată în verificările documentare. Ce se schimbă pentru contribuabili 

ANAF actualizează formularul „Invitație pentru audiere”, utilizat în verificările documentare, astfel încât contribuabilii vor avea la dispoziție două zile lucrătoare, în loc de 24 de ore, pentru a opta pentru desfășurarea audierii prin videoconferință.

Prin Ordinul ANAF nr. 3666/2020 a fost aprobat formularul „Invitație pentru audiere”, utilizat în cadrul verificărilor documentare. Ordinul prevede un termen de 24 de ore în care contribuabilul poate opta pentru desfășurarea audierii prin mijloace electronice de comunicare la distanță.

Recent, ANAF a publicat în Monitorul Oficial ordinul nr. 705/2026 care introduce un sistem de videoconferință prin care contribuabilii pot discuta de la distanță cu Fiscul despre controale fiscale, inspecții sau verificarea situației fiscale personale. Ordinul prevede un termen de două zile lucrătoare pentru a solicita desfășurarea întâlnirilor cu ANAF prin videoconferință.

Modificarea urmărește înlocuirea termenului de 24 de ore cu termenul de două zile lucrătoare acordat contribuabililor pentru exprimarea opțiunii.

„Modificările din conținutul proiectului de Ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Anexei nr. 2 la OPANAF nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară, vor fi aplicate de structurile cu atribuții de inspecție fiscală, de structurile cu atribuții de control antifraudă și de structurile cu atribuții de verificare a situației fiscale personale, competente să efectueze acțiunile de verificarea documentară”, conform referatului de aprobare a proiectului de ordin.

Accesează și descarcă proiectul de Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară.