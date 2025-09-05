Obligația firmelor de a avea cont bancar: Ce sancțiuni sunt în caz de neconformare și alte informații utile pentru antreprenori

Pachetul 2 de măsuri fiscale, prin noile obligații privind capitalul social, contul bancar și prevenirea situațiilor de inactivitate, aduce responsabilități suplimentare pentru administratori și antreprenori, susține un avocat într-o analiză transmisă vineri StartupCafe.ro.

Noile măsuri fiscale pentru care guvernul condus de premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea, includ, printre altele, și obligația ca orice înființare de firmă să fie însoțită de deschiderea unui cont bancar.

„Această măsură face parte din Pachetul 2 de măsuri fiscale și vizează prevenirea situațiilor de firmă inactivă. Prin această schimbare, autoritățile urmăresc ca toate societățile să fie active, să respecte cerințele de capital social și să faciliteze verificarea datoriilor către ANAF”, atrage atenția dr. Aav. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

Redăm analiza:

„Noile reglementări afectează atât înființare SRL, cât și companiile deja existente, care trebuie să își mențină contul bancar activ. În caz contrar, acestea riscă să fie declarate inactive de către Registrul Comerțului. Devine esențial ca orice antreprenor să cunoască procedura de deschidere firme și să respecte toate termenele legale pentru a evita sancțiuni fiscale sau administrative.

Orice înființare SRL sau înființare firmă necesită obligatoriu deschiderea unui cont bancar pe numele societății. Fără acesta, depunerea capitalului social la Registrul Comerțului nu poate fi realizată, iar procesul de înregistrare rămâne incomplet.

Pe lângă depunerea de capital social, un cont bancar activ permite companiei să efectueze tranzacții comerciale, să primească plăți și să fie în conformitate cu cerințele ANAF.

Obligația de a deschide cont bancar pentru firmele nou-înființate

Orice înființare SRL sau înființare firmă implică de acum, în mod obligatoriu, deschiderea unui cont bancar pe numele societății. Fără un cont bancar activ, depunerea capitalului social la Registrul Comerțului nu poate fi realizată.

Pe lângă rolul esențial în depunerea capitalului social, un cont bancar activ permite societății să efectueze tranzacții comerciale, să încaseze plăți și să respecte obligațiile fiscale impuse de ANAF.

De asemenea, deschiderea contului bancar oferă firmei transparență și siguranță în gestionarea fondurilor, facilitând monitorizarea fluxurilor financiare și prevenind eventualele probleme legale sau fiscale.

Cont bancar obligatoriu și pentru firmele deja existente – termene și sancțiuni

Firmele deja existente care nu dețin un cont bancar riscă să fie declarate inactive de către Registrul Comerțului deoarece, conform noilor reglementări din Pachetul 2 de măsuri fiscale, menținerea unui cont bancar activ este obligatorie pentru funcționarea legală a societății. Termenele pentru conformare sunt stricte, iar nerespectarea acestora poate atrage sancțiuni din partea ANAF, inclusiv amenzi sau blocarea conturilor.

În practică, o firmă fără cont bancar activ poate întâmpina dificultăți în efectuarea plăților, încasarea sumelor datorate și menținerea statutului legal activ.

O firmă declarată inactivă poate întâmpina dificultăți semnificative în accesarea creditelor, a finanțărilor sau a contractelor comerciale, deoarece partenerii verifică adesea statutul activ al societății.

Autoritățile fiscale pot solicita dovezi suplimentare privind depunerea capitalului social și funcționarea reală a firmei, ceea ce poate genera întârzieri sau blocaje în activitatea comercială.

Un alt aspect esențial este stabilirea sediului social. Prin serviciul de stabilire sediu social la avocat, firmele se asigură că adresa oficială a societății respectă cerințele legale și este recunoscută de Registrul Comerțului. Aceasta previne situațiile în care o firmă ar putea fi declarată inactivă din cauza unui sediu social neconform.

Procedura deschiderii unui cont bancar în România

Deschiderea unui cont bancar pentru o firmă în România nu se rezumă doar la alegerea băncii; implică o serie de pași legali și fiscali care trebuie respectați pentru ca societatea să fie recunoscută ca activă. Este necesară depunerea documentelor de înregistrare la Registrul Comerțului, prezentarea dovezii depunerii de capital social și furnizarea informațiilor complete privind sediul social.

Banca poate solicita suplimentar detalii despre obiectul de activitate, structura societății și persoanele autorizate să efectueze tranzacții în numele firmei.

Totodată, serviciul de stabilire sediu social la avocat este esențial pentru funcționarea legală a societății. Adresa oficială a firmei trebuie să fie conformă cu legislația și recunoscută de Registrul Comerțului, iar orice modificare trebuie înregistrată corespunzător.

În combinație, aceste servicii oferă antreprenorilor siguranța că societatea lor poate funcționa legal, poate încheia tranzacții și contracte, și că este în conformitate cu toate cerințele privind capital social, cont bancar, sediu social și obligațiile față de ANAF. Astfel, se reduce semnificativ riscul de sancțiuni și se asigură continuitatea activității comerciale a firmei.

„Având în vedere noile obligații privind deschiderea contului bancar și majorarea capitalului social, precum și riscurile asociate unei firme inactive, antreprenorii trebuie să acorde o atenție deosebită respectării tuturor procedurilor legale și termenelor impuse de Registrul Comerțului și ANAF. Nerespectarea acestor cerințe poate genera sancțiuni fiscale, blocarea conturilor sau chiar pierderea statutului de societate activă. Colaborarea cu un avocat firme sau avocat corporate reprezintă un instrument esențial pentru protejarea legalității și continuității activității firmei”, a declarat Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator.

Potrivit avocatului, noile reglementări introduse prin Pachetul 2 de măsuri fiscale impun firmele să fie complet conforme din punct de vedere financiar și legal, punând accent pe deschiderea unui cont bancar, menținerea capitalului social și respectarea tuturor obligațiilor față de ANAF.

„Atât pentru înființare SRL, cât și pentru înființare firmă sau înființare PFA, respectarea acestor cerințe devine esențială pentru prevenirea situațiilor de firmă inactivă și pentru funcționarea legală a societății.

Un cont bancar activ nu doar facilitează depunerea capitalului social, ci permite și efectuarea tranzacțiilor comerciale, încasarea plăților și menținerea transparenței financiare. În același timp, serviciile de stabilire sediu social la avocat garantează că adresa oficială respectă cerințele Registrului Comerțului, evitând riscul de sancțiuni sau declararea firmei ca inactivă.

Respectarea acestor obligații nu este doar o cerință legală, ci și o garanție a stabilității și credibilității societății pe termen lung, oferind antreprenorilor siguranța necesară pentru a-și desfășura activitatea în mod legal și eficient. Astfel, orice antreprenor care urmează pașii corecți pentru înființare firmă, deschidere cont bancar, stabilire sediu social și majorare capital își poate consolida afacerea și evita riscul de inactivitate”, conform analizei.