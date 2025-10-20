O firmă românească de instalare a panourilor solare se extinde acum și în Suedia

Firma românească specializată în instalarea panourilor solare, Simtel Team, fondată de inginerii Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău, se extinde acum și în Suedia.

Într-un comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, compania românească a anunțat deschiderea filialei de la Stockholm: Simtel Nordics.

Aceasta este „o nouă etapă în procesul de extindere internațională a companiei”, care mizează pe „oportunitățile de piață identificate în regiunea nordică, una dintre cele mai dinamice și avansate din Europa în domeniul tranziției energetice”.

Prin această extindere, compania românească spune că își propune să transfere cunoștințele și expertiza tehnică acumulate în România, în special în domeniul proiectelor de stocare a energiei (BESS) și serviciilor de operare și mentenanță (O&M), către o piață extrem de receptivă la soluții inovatoare de eficiență energetică.

„Extinderea în Suedia reprezintă o continuare firească a parcursului nostru internațional și o validare a modelului de business pe care l-am construit în România. Țările nordice oferă un mediu excelent pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă și stocare, iar prin Simtel Nordics ne propunem să contribuim activ la accelerarea tranziției către o energie curată în această regiune.

Filiala din Stockholm ne va permite să fim mai aproape de partenerii noștri existenți și de potențialii clienți, să oferim servicii locale de calitate superioară și să creștem capacitatea operațională a grupului la nivel european. În același timp, extinderea în Suedia, alături de cea realizată în Germania la începutul anului, consolidează direcția noastră de dezvoltare internațională și ne oferă o bază solidă pentru a scala modelul de succes construit în România pe noi piețe europene”, a declarat Ana Nedea, director de strategie și dezvoltare de business al Grupului Simtel.

Filiala din Stockholm are o poziționare strategică, oferind acces rapid la întreaga regiune nordică și proximitate față de partenerii existenți.

În prezent, Simtel furnizează deja din România servicii de operare, mentenanță și intervenții preventive și corective pentru numeroase proiecte din zonă. Prin deschiderea acestei filiale, compania va putea oferi o abordare locală mai eficientă, cu timpi de reacție reduși și un nivel ridicat al calității serviciilor.

Simtel Nordics va fi activă în principal în zona de EPC pentru proiecte de stocare a energiei și hibride, completată de servicii de Operare și Mentenanță (O&M) dedicate sistemelor BESS, în prezent compania aflându-se în etapa de constituire a echipei locale. Pe termen mediu, obiectivele includ extinderea portofoliului de proiecte EPC și O&M în țările nordice, iar pe termen lung, integrarea altor linii de business din cadrul grupului, completând mixul de servicii oferite de Simtel la nivel internațional.

Deschiderea filialei din Suedia marchează a doua extindere realizată de companie în 2025 în Europa, după inaugurarea celei din Germania, în luna ianuarie. Cele două filiale vor colabora îndeaproape cu echipele din România, în cadrul unui model operațional integrat, bazat pe transfer de expertiză tehnică, eficientizarea costurilor de implementare și creșterea capacității operaționale. Prin această abordare, Simtel își consolidează poziția de jucător regional important în domeniul energiei regenerabile, amplificând contribuția la tranziția energetică europeană.

În 2022, firma românească și-a lansat și operațiunile din Republica Moldova.

Pentru anul 2025, compania nu are în plan deschiderea altor filiale, însă planul strategic al grupului până în 2031 include deschiderea a cel puțin două noi entități în piețe europene cu potențial ridicat, ca parte a pilonului său de expansiune internațională.

Simtel Team a fost fondată în 2010 de trei antreprenori români: Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău. Compania operează în 3 domenii de activitate:

energie regenerabilă - unde susține că este lider național în construirea de centrale electrice fotovoltaice pe acoperișurile clădirilor,

telecomunicații,

automatizări industriale.

Compania s-a listat la Bursa de Valori București, încă din 2021, mai întâi pe piața alternativă destinată IMM-urilor, AeRO, iar din 2024 a urcat pe piața principală a BVB.