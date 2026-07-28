Nvidia și OpenAI (ChatGPT) discută o garanţie financiară de până la 250 miliarde dolari pentru un centru de date de inteligență artificială

OpenAI poartă negocieri cu Nvidia privind acordarea unei garanţii financiare de până la 250 miliarde dolari, care ar permite companiei să obţină finanţare pentru dezvoltarea unui nou centru de date dedicat inteligenţei artificiale în statul american Ohio, potrivit unor surse citate de CNBC.

Potrivit acestora, garanţia ar permite OpenAI să contracteze împrumuturi folosind bonitatea Nvidia pentru finanţarea construcţiei şi închirierii unui campus de centre de date cu o capacitate de 10 gigawaţi în comitatul Pike, conform News.ro.

Garanţia ar acoperi costurile legate de construcţie şi leasingul facilităţii, dar nu şi achiziţia cipurilor Nvidia, subiect care face obiectul unor negocieri separate între cele două companii.

Nvidia a refuzat să comenteze informaţiile. Publicaţia The Wall Street Journal a relatat prima despre existenţa negocierilor.

Viitorul centru de date ar urma să fie construit pe amplasamentul unei foste uzine de îmbogăţire a uraniului.

Potrivit estimărilor CNBC, o capacitate de 10 gigawaţi este echivalentă cu consumul anual de energie al aproximativ 8 milioane de gospodării din SUA.

Sursele citate afirmă că investiţia totală în campusul de centre de date ar putea depăşi 500 miliarde dolari.

Discuţiile privind amplasamentul şi structura finanţării sunt încă în desfăşurare şi pot suferi modificări.

OpenAI caută resurse pentru extinderea infrastructurii AI

După lansarea ChatGPT în 2022, OpenAI încearcă să îşi asigure puterea de calcul necesară pentru dezvoltarea viitoarelor modele de inteligenţă artificială, într-un context în care concurenţa din partea Anthropic, Google, Amazon şi Meta se intensifică.

Toate aceste companii investesc sute de miliarde de dolari în extinderea propriilor infrastructuri dedicate inteligenţei artificiale.

În septembrie, Nvidia a anunţat intenţia de a investi până la 100 miliarde dolari în OpenAI, în cadrul unui parteneriat strategic care prevedea instalarea unor sisteme Nvidia cu o capacitate de cel puţin 10 gigawaţi.

Investiţia nu s-a materializat, însă Nvidia a participat cu 30 miliarde dolari la runda record de finanţare încheiată de OpenAI în luna martie.

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat ulterior că aceasta ar putea fi ultima investiţie a companiei în OpenAI înainte de listarea la bursă.

OpenAI a depus confidenţial documentele pentru oferta publică iniţială (IPO) la autoritatea americană de reglementare a pieţei de capital în luna iunie, însă nu a anunţat un calendar oficial al listării.

Compania este evaluată în prezent la aproape 1.000 miliarde dolari de investitorii privaţi, care mizează pe menţinerea poziţiei sale de lider în domeniul inteligenţei artificiale, în ciuda presiunii tot mai mari exercitate de modelele AI cu parametri deschişi, dezvoltate în special de companii din China.

Campusul din Ohio este dezvoltat împreună cu SoftBank

Campusul de centre de date din Ohio este dezvoltat de SoftBank şi SB Energy în parteneriat cu Departamentul Energiei al SUA.

SoftBank este unul dintre principalii investitori ai OpenAI, iar cele două companii au anunţat la începutul acestui an un plan de investiţii de 1 miliard de dolari în SB Energy.