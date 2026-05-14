Nvidia investeşte într-un startup britanic de inteligenţă artificială fondat de un fost cercetător Google DeepMind

Nvidia a anunţat un parteneriat cu startup-ul britanic Ineffable Intelligence, pentru dezvoltarea unei noi generaţii de sisteme de inteligenţă artificială bazate pe „învăţare prin experienţă”, relatează CNBC, citată de News.ro.

Compania londoneză a fost fondată la finalul lui 2025 de David Silver, profesor la University College London şi fost coordonator al echipei de reinforcement learning din cadrul Google DeepMind.

Spre deosebire de multe modele AI actuale, antrenate în principal pe date generate de oameni, Ineffable Intelligence dezvoltă sisteme bazate pe reinforcement learning, metodă prin care inteligenţa artificială învaţă din experienţă şi din procesul de încercare şi eroare.

„Următoarea frontieră a AI este reprezentată de sisteme capabile să înveţe continuu din experienţă”, a declarat Jensen Huang, directorul general al Nvidia.

Cele două companii vor colabora pentru construirea unei infrastructuri dedicate antrenării la scară largă a acestor modele AI. Proiectul va utiliza cipurile Grace Blackwell şi platforma Vera Rubin dezvoltate de Nvidia.

Startup-ul britanic a atras deja o rundă record de finanţare seed de 1,1 miliarde dolari în aprilie, susţinută de fondurile Sequoia şi Lightspeed, alături de Nvidia, Google şi DST Global.

David Silver a declarat că cercetătorii au rezolvat deja „problema mai uşoară” a inteligenţei artificiale, respectiv construirea unor sisteme care reproduc cunoştinţele umane, iar următorul pas este dezvoltarea unor sisteme capabile să descopere singure cunoştinţe noi.

Ineffable Intelligence face parte dintr-un nou val de startup-uri AI lansate de foşti cercetători din companii precum OpenAI, DeepMind sau Anthropic, într-un sector care atrage investiţii de miliarde de dolari.