Cea mai mare finanțare seed primită de un startup european: 1,1 miliarde dolari pentru o firmă AI înființată anul trecut, în UK

Un fost cercetător de top al Google DeepMind, David Silver, a anunţat luni atragerea unei finanţări record de 1,1 miliarde de dolari pentru noul său laborator de inteligenţă artificială, Ineffable Intelligence, transmite CNBC, citat de News.ro.

Startupul Ineffable Intelligence a fost fondat în Marea Britanie la finalul anului 2025, de profesorul David Silver (50 de ani) de la University College London, care a lucrat anterior la compania de inteligență artificială DeepMind, a gigantului american Google.

În urma investiției, startup-ul Ineffable Intelligence, care are aproximativ jumătate de an vechime, a fost evaluat la 5,1 miliarde de dolari.

Finanţarea, considerată cea mai mare rundă de investiții seed acordată vreodată unui startup din Europa, a fost co-condusă de fondurile de capital de risc Sequoia Capital şi Lightspeed Venture Partners, cu participarea unor investitori majori precum Nvidia, Google, DST Global şi Index Ventures, dar şi a Fondului Suveran AI al Marii Britanii.

Ce face firma Ineffable Intelligence

Ineffable Intelligence îşi propune să dezvolte sisteme bazate pe învăţare prin întărire, o metodă prin care modelele AI învaţă din experienţă proprie, spre deosebire de sistemele antrenate pe date extrase de pe internet. Potrivit lui David Silver, obiectivul companiei este de „a depăşi cele mai mari invenţii din istoria umanităţii, precum limbajul, ştiinţa sau matematica”.

Acesta a declarat că misiunea laboratorului este „de a realiza primul contact cu superinteligenţa”, prin crearea unui „super-învăţător” capabil să descopere cunoaşterea din propria experienţă, de la abilităţi motorii de bază până la descoperiri intelectuale complexe.

Fenomenul face parte dintr-un val mai amplu de plecări ale cercetătorilor de top din marile companii tehnologice către startupuri proprii. În ultimele luni, foşti specialişti de la OpenAI, DeepMind, Anthropic sau xAI au atras investiţii de sute de milioane de dolari pentru proiecte emergente din domeniul AI.

Printre exemplele recente se numără startupul britanic Recursive Superintelligence, fondat de cercetătorul german Tim Rocktäschel, care a lucrat și el tot la Google DeepMind și care acum predă tot la University College London, la fel ca David Silver. Recursive Superintelligence a atras recent 500 milioane dolari și ar putea ajunge cu investițiile până la 1 miliard de dolari.

Un alt exemplu este MI Labs, lansat după plecarea cercetătorului francez Yann LeCun de la Meta.

Ministrul britanic al Ştiinţei şi Tehnologiei, Liz Kendall, a declarat că investiţia susţine o companie aflată „în avangarda inteligenţei artificiale”, subliniind ambiţia Regatului Unit de a deveni nu doar un consumator, ci şi un creator de tehnologie AI.