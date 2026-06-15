Nouă schimbare de CEO la Netopia: Platforma de plăți și-a adus ca directoare o fostă șefă din BNR

Platforma românească de plăți online Netopia a anunțat, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, o nouă schimbare de CEO, după un an de la precedenta numire, de data aceasta fiind adusă la conducerea operatorului digital o directoare care fost șefă în Banca Națională a României (BNR).

Raluca Micu a fost numită acum în funcția de Chief Executive Officer (director general) al NETOPIA Payments, unul dintre cei mai utilizați procesatori de plăți online din România.

Ea vine la conducerea companiei în locul lui Marius Costin, care a plecat din companie în luna aprilie, lansându-și o firmă de consultanță. La rândul său, Costin fusese numit la conducerea NETOPIA Payments în martie 2025, în locul lui Felix Crișan, unul dintre co-fondatorii companiei de plăți electronice.

Acum, odată cu aducerea Ralucăi Micu în funcția de CEO al Netopia, compania spune că intră într-o nouă etapă, în contextul procesului de autorizare ca instituție de plată de către Banca Națională a României și al extinderii portofoliului de servicii financiare adresate comercianților.

Raluca Micu va coordona activitatea companiei cu obiectivul de a continua accelerarea creșterii businessului prin inovație de produs și de a consolida poziția NETOPIA Payments ca infrastructură esențială a plăților digitale din România.

Absolventă a ASE București, noua directoare a Netopia a lucrat peste 16 ani la Banca Națională a României, potrivit profilului ei de LinkedIn. Ea a intrat în BNR pe o poziție de expert, iar din 2018 până în 2026 a condus Divizia de supraveghere a plăților, din cadrul Băncii Naționale.

La BNR, Raluca Micu „a contribuit la reglementarea serviciilor de plată, managementul riscurilor și inițiativele de inovație fintech, și a coordonat alinierea ecosistemului de plăți românesc la standardele europene, inclusiv PSD2, SEPA și Regulamentul pentru Plăți Instant”, conform comunicatului Netopia. În plus, a inițiat și coordonat Fintech Innovation Hub - un instrument de dialog structurat între banca centrală și companiile fintech din România, lansat în 2019.

Înainte de a se alătura NETOPIA Payments, Raluca Micu a ocupat funcția de director general adjunct al Token Financial Technologies, instituție de plată autorizată de BNR, unde a contribuit la strategia de expansiune europeană a companiei, incluzând pasportarea licenței de instituție de plată în statele membre UE, și a jucat un rol esențial în dezvoltarea strategiei de plăți offline și în poziționarea infrastructurii POS ca platformă financiară pentru IMM-uri.

„NETOPIA Payments este infrastructura prin care trec zilnic milioane de tranzacții ale comercianților și consumatorilor români. Îmi asum această responsabilitate cu toată seriozitatea pe care o presupune - și cu convingerea că cele mai importante oportunități de creștere ale companiei stau la intersecția dintre inovație și soliditatea unui cadru de reglementare matur. Construim împreună NETOPIA 2.0: o platformă care nu doar procesează plăți, ci oferă comercianților acces la servicii financiare integrate gândite în raport cu nevoile acestora de a crește performanța financiară” - a declarat Raluca Micu, noul CEO al NETOPIA Payments.

În mandatul Ralucăi Micu, NETOPIA Payments urmează să continue extinderea soluțiilor adresate comercianților, atât în zona online, cât și în cea offline. Printre direcțiile vizate se numără dezvoltarea unor produse de servicii financiare pentru comercianți - inclusiv instrumente de finanțare de tip Merchant Cash Advance, soluții de plată omnichannel și integrarea metodelor de plată A2A prin RoPay - consolidarea infrastructurii tehnice de procesare și menținerea standardelor ridicate de securitate, reziliență și conformitate.

Raluca Micu a fost desemnată „Personalitatea Anului în Fintech" de Asociația Română de Fintech în 2023 și 2024 și este cadru universitar asociat în cadrul programului de Master în Finanțe Bănci – de la Academia de Studii Economice din București, unde contribuie la conectarea teoriei cu practica actuală din ecosistemul financiar.

„Numirea Ralucăi Micu reflectă etapa în care se află NETOPIA Payments: o companie cu o bază operațională solidă, în plin proces de accelerare. Experiența Ralucăi - atât din perspectiva reglementatorului, cât și din cea a operatorului de servicii de plată - este exact ce are nevoie această companie pentru a-și valorifica potențialul pe o piață în transformare rapidă. Suntem convinși că sub conducerea ei, NETOPIA Payments va consolida rolul pe care îl joacă deja în ecosistemul financiar românesc” - a spus și Anna Zientkiewicz-Pakulska, Managing Director, Innova Capital, investitor majoritar al Grupului NETOPIA

NETOPIA Payments este unul dintre cei mai utilizați procesatori de plăți online din România, cu peste 22 de ani de activitate și un portofoliu de peste 25.000 de comercianți. Compania procesează peste 30% din volumul total al tranzacțiilor online cu cardul din România - echivalentul a aproximativ 2 miliarde EURO anual. NETOPIA Payments face parte din Grupul NETOPIA, achiziționat majoritar în 2023 de Innova Capital, fond de private equity cu prezență în Europa Centrală și de Est. Investiția a fost finanțată parțial de Fondul European de Investiții prin programul InvestEU și de Uniunea Europeană prin programul NextGenerationEU, cu suport din partea Guvernului României prin PNRR.