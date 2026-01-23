Nouă modificare a Codului de procedură fiscală, lansată de Ministerul Finanțelor: Amenzi de câte 10.000-30.000 lei pentru marile grupuri de firme, dacă vor încălca anumite obligații procedurale

Ministerul Finanțelor a lansat, vineri, în consultare publică un proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii 207/2015- Codul de procedură fiscală, fiind prevăzute și amenzi de câte 10.000-30.000 lei pentru marile grupuri de firme, dacă vor încălca anumite obligații procedurale.

Proiectul de OG urmărește preluarea în legislația națională a unei noi directive europene – Directiva (UE) 2025/872, cunoscută ca DAC9 – adoptată la nivelul Uniunii Europene în aprilie 2025. Directiva stabilește reguli actualizate privind cooperarea dintre autoritățile fiscale din statele membre, în special în contextul economiei digitale și al aplicării impozitului minim global pentru marile grupuri de companii.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, România va alinia astfel legislația fiscală la „standardele europene și internaționale”.

Un obiectiv declarat al proiectului este „îmbunătățirea schimbului automat de informații între administrațiile fiscale din Uniunea Europeană”. Acest mecanism permite autorităților să își transmită date relevante despre impozitarea companiilor mari.

De asemenea, prin propunerile de modificare a Codului de procedură fiscală, Ministerul Finanțelor susține că urmărește creșterea transparenței fiscale, combaterea evaziunii și eficientizarea analizei de risc, oferind în același timp soluții digitale moderne pentru contribuabilii de bună-credință.

Una dintre principalele noutăți aduse de DAC9 este reducerea semnificativă a obligațiilor de raportare pentru marile grupuri de companii, potrivit comunicatului Ministerului Finanțelor.

Grupurile multinaționale și grupurile naționale mari, cu venituri consolidate de cel puțin 750 de milioane de euro, vor putea depune o singură declarație fiscală la nivel de grup, în locul mai multor declarații separate pentru fiecare entitate din cadrul grupului.

Această raportare centralizată va reduce birocrația și costurile administrative, atât pentru companii, cât și pentru autoritățile fiscale.

Proiectul de ordonanță introduce utilizarea unui formular standard pentru declarația informativă privind impozitul suplimentar (impozitul minim global). Modelul acestui formular va fi aprobat prin ordin al președintelui ANAF, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

De asemenea, sunt stabilite termene de raportare, reguli pentru schimbul automat de informații între statele membre și mecanisme de cooperare pentru corectarea eventualelor erori evidente din declarații.

Proiectul de ordonanță prevede și sancțiuni contravenționale cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei. Acestea se aplică, de exemplu, în cazul utilizării altor formulare decât cele standardizate sau al nerespectării obligației de păstrare a documentelor și evidențelor fiscale pentru o perioadă de minimum 5 ani, a precizat Ministerul Finanțelor.