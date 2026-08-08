Fonduri UE 2026: Câte 100.000 EUR pentru fermieri și grădinari care produc flori și plante medicinale și aromatice. Descarcă ghidul oficial AFIR DR-18

Fermierii și grădinarii din România, care produc flori și plante aromatice, medicinale și ornamentale, vor putea accesa ajutoare de până la 100.000 EUR pe proiect, conform ghidului solicitantului publicat oficial de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în cadrul Intervenției DR-18, cofinanțate din fonduri europene.

Descarcă de AICI versiunea consolidată a Ghidului solicitantului pentru intervenția DR-18 „Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice” cu anexele aferente.

AFIR a precizat că va lansa „în perioada următoare” prima sesiune de depunere a cererilor de finanțare în cadrul DR-18. Agenția din subordinea Ministerului Agriculturii va anunța când va deschide sesiunea de depunere online a proiectelor, pe site-ul oficial.

Valoarea finanțării disponibile în cadrul intervenției DR-18 este de maximum 100.000 de euro/ proiect, sprijinul nerambursabil acordat fiind de până la 85% raportat la costurile eligibile și în funcție de dimensiunea economică a exploatației.

Bugetul total al schemei DR-18 este de 5 milioane de euro, conform calendarului orientativ AFIR.

Din acești bani, fermierii vor putea obține granturi de câte 100.000 euro/ proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil NU va depăși:

85% din costurile eligibile pentru fermele cu dimensiunea economică cuprinsă între 2.000 euro SO și 11.999 euro SO. Beneficiarul va trebui să suporte din resurse proprii restul de cel puțin 15% din costurile eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiect.

65% din costurile eligibile pentru fermele cu dimensiune economică de cel puțin 12.000 euro SO. Beneficiarul va trebui să suporte din resurse proprii restul de cel puțin 35% din costurile eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiect.

Finanțări pentru PFA, II, SRL

Beneficiarii eligibili pentru acest tip de finanțare sunt fermierii constituiți și organizați din punct de vedere juridic conform legislației naționale, cu excepția persoanelor fizice, cooperativele agricole și societățile cooperative care deservesc interesele membrilor fermieri, precum și grupurile și organizațiile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care deservesc interesele membrilor.

Așadar, vor putea aplica la finanțare persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF), societăți cu răspundere limitată (SRL) și alte firme.

Utilaje, echipamente pentru irigații și alte dotări pentru culturile din câmp sau din sere

Prin intervenția DR-18 sunt eligibile cheltuielile pentru înființarea, extinderea și modernizarea exploatațiilor specializate în cultura de flori, plante ornamentale, plante medicinale și plante aromatice atât pentru culturile în câmp, cât și pentru culturile în spații protejate.

Totodată, fermierii pot obține finanțare pentru dotarea tehnică a fermelor cu utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă) specifice floriculturii, plantelor aromatice, medicinale și ornamentale.

Fermierii pot solicita fonduri nerambursabile și pentru înființarea, extinderea și modernizarea unităților de condiționare și depozitare. Ca o componentă secundară a investiției se pot finanța și unitățile de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările necesare, la fel ca și echipamentele pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă.

De asemenea, ca și componenta secundară, se finanțează înființarea sau dezvoltarea componentei de comercializare și marketing la nivelul exploatației, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricoleââ.