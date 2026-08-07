Titluri de stat Tezaur 2026: Perioada de depunere a banilor și dobânzile neimpozabile oferite populației la sesiunea august-septembrie

Ministerul Finanțelor a publicat, vineri, în Monitorul Oficial ordinul pentru demararea sesiunii august-septembrie 2026 a programului de titluri de stat Tezaur, cu dobânzi neimpozabile, pornind de la 6,2% pentru deponenți.

Potrivit Ordinului ministrului finanțelor 1013/2026, populația va putea subscrie în lei la titlurile de stat Tezaur în perioada 10 august - 4 septembrie 2026.

Dobânzile anuale acordate în programul Tezaur, sesiunea august-septembrie 2026, sunt:

6,20% la maturitate de 1 an,

6,75% la maturitate de 3 ani,

7,15% la maturitate de 5 ani.

Precizări privind încheierea perioadei de subscriere

Subscrierile realizate prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A. pot fi realizate în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienții, cu următoarele precizări privind încheierea perioadei de subscriere:

a) în mediul urban se încheie mai devreme cu o zi lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere;

b) în mediul rural se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere.

Subscrierile realizate în mediul online utilizând platforma ghiseul.ro se realizează în perioada de subscriere, cu următoarele precizări:

a) posibilitatea de subscriere este asigurată pe întreg parcursul zilei, de la ora 0:00 la ora 24:00 (ora României), cu excepția ultimei zile, care se încheie la ora 23:30;

b) data unei subscrieri realizate într-o zi nelucrătoare sau într-o zi liberă se consideră data zilei respective, corespondentă orei României;

c) posibilitatea de a subscrie în mediul online se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere.

Subscrierea prin intermediul Spațiului Privat Virtual se încheie la ora 23:59:59 în ziua anterioară datei de încheiere a perioadei de subscriere.

Pentru achiziționarea de titluri de stat în cadrul unei emisiuni prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., valoarea minimă a unei subscrieri este de 1 leu, reprezentând prețul de emisiune al unui titlu de stat. Subscrierea de fracțiuni ale unui titlu de stat nu se acceptă.

Pentru achiziționarea de titluri de stat în cadrul unei emisiuni, prin intermediul platformei ghiseul.ro, investitorul poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, cu condiția încadrării în plafonul minim de 1.000 lei pentru o subscriere și plafonul maxim valoric de 200.000 lei pentru un cod de emisiune, precum și în condițiile încadrării în limitele de plată cu și pe cardul bancar.

Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.

Subscrierile realizate prin intermediul unităților de trezorerie se realizează până la data de încheiere a perioadei de subscriere, în timp ce subscrierile în mediul online, prin intermediul Spațiului Privat Virtual, se încheie la ora 23:59:59 în ziua anterioară datei de încheiere a perioadei de subscriere.

Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din subscrierea și deținerea titlurilor de stat nu sunt venituri impozabile, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 (Codul fiscal).