Fonduri europene 2026: întreprinderile sociale pot cere ajutoarele de câte 50.000-300.000 EUR până în octombrie 2026

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a prelungit cu 2 luni termenul până la care întreprinderile sociale eligibile pot depune proiecte pentru a obține ajutoare de câte 50.000-300.000 EUR, în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă (PDDTJ), finanțat din fonduri europene, prin Politica de coeziune.

7 octombrie 2026, ora 14.00, este noul termen până la care întreprinderile sociale pot depune în sistemul MySMIS2021 proiectele pentru finanțările din cadrul apelului „Dezvoltarea întreprinderilor și antreprenoriatului”, componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a întreprinderilor sociale și crearea de locuri de muncă” – Sprijin direct.

Înscrierile au început în 6 februarie 2026, așa cum am anunțat pe StartupCafe.ro, dar MIPE a mai acordat 2 luni în plus potențialilor beneficiari, să solicite ajutoarele, conform Ordinului de ministru 1248/2026.

Se vor acorda finanțări nerambursabile unor întreprinderi sociale din județele

Gorj,

Dolj,

Galați,

Prahova,

Mureș.

Solicitantul este o întreprindere socială/socială de inserție, cu sediul principal sau secundar în județele vizate de prezentele apeluri de proiecte. Statutul de întreprindere socială/ întreprindere socială de inserție trebuie menținut pe toată perioada de durabilitate a proiectului.

Întreprinderea a fost înființată cel târziu la data deschiderii apelului de proiecte și nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior deschiderii apelului, în conformitate cu informațiile preluate de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, administrator legal al Registrului unic de evidență a întreprinderilor sociale.

Solicitantul se obligă să creeze minim 1 loc nou de muncă, prin grila de evaluare fiind punctată suplimentar crearea unui număr mai mare de locuri de muncă față de minimul obligatoriu. În cazul vacantării locurilor de muncă nou create prin proiect, beneficiarul se obligă ca, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, să ocupe posturile vacante, cu respectarea condițiilor de angajare asumate prin proiect.

Bugetul pentru ajutoare și cofinanțarea obligatorie

Această linie de finanțare destinată întreprinderilor sociale existente dispune de un buget total de 24.642.314 EUR, susținut de Uniunea Europeană prin Fondul pentru o tranziție justă 2021-2027, parte a Politicii de coeziune a UE.

Bugetul total este împărțit astfel în cele 6 județe:

Gorj: 3.326.573 EUR

Dolj: 3.111.538 EUR

Galați: 5.642.262 EUR

Prahova: 6.968.358 EUR

Mureș: 5.593.583 EUR

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 50.000 euro și maximum 300.000 euro per întreprindere unică, echivalentul în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data semnării contractului de finanțare.

Beneficiarul va asigura o cofinanțare proprie de minim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, în bani.

Activități eligibile la finanțarea pentru întreprinderile sociale în activitate

Conform Ghidului solicitantului, se vor finanța următoarele tipuri de activități: